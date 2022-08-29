Жителя Петербурга будут судить за дачу взятки полицейскому в Карелии

Житель Санкт-Петербурга дал взятку карельскому полицейскому, после чего был задержан на месте преступления.

Сортавальские следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 42–летнего мужчины, обвиняемого в даче взятки должностному лицу. Об этом информирует Следком Карелии.

По данным следствия, 22 июля этого года обвиняемый лично передал взятку в сумме 50 тыс. рублей сотруднику МВД Лахденпохского района. По версии Следкома, деньги были переданы с целью избежания привлечения к административной ответственности за осуществление незаконной трудовой деятельности с участием иностранных граждан.

Полицейский доложил руководству о склонении его к совершению преступления. После передачи денег обвиняемый был задержан на месте преступления. Уголовное дело направлено в суд.

Ранее сообщалось, что начался суд по уголовному делу директора ООО «Карельский экологический оператор», которого обвиняют в даче взятки и незаконном получении личных данных потребителей коммунальных услуг.