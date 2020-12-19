Жителям 5 городов Карелии предложили проголосовать за изменения в дорожном движении

Гражданская платформа "Моя дорога" проводит рейтинговое голосование среди жителей 5 городов Карелии за новые идеи организации дорожного движения.

Об этом сообщили в пресс-службе правительства Карелии.

"Речь идет об инициативном проектировании дорог (развязки, ограничения скорости, интегральные решения для транспортных узлов, система управления) и городской мобильности (автомобильного, общественного транспорта, велопешеходной сети) с вовлечением в процесс граждан", - говорится в сообщении.

Заявки подают многие муниципалитеты России. В Карелии это уже сделали Петрозаводск, Олонец, Суоярви, Кемь и Пудож.

Тот из них, кто наберет больше всех голосов жителей, станет пилотной площадкой для реализации новых подходов к развитию дорожной инфраструктуры.

Чтобы поддержать проекты Карелии, необходимо перейти по ссылке, зарегистрироваться или авторизоваться через одну из социальных сетей и поставить "лайк" выбранной заявке. Отметка "Нравится" появляется после входа в профиль на сайте. Там же можно высказать собственные предложения по развитию улично-дорожной сети. Количество комментариев с идеями влияет на общий рейтинг голосования.

До окончания голосования осталось 11 дней.