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Жителям Карелии ипотека нужна больше, чем населению других регионов России

Новости. Общество
11:24, 25 Августа 2020
фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС
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Карелия заняла 19 место среди регионов России по уровню ипотечного кредитования.

Об этом говорят данные рейтинга развития ипотеки, составленного агентством РИА Рейтинг по заказу РИА Новости.

В качестве основного показателя использовалось соотношение числа выданных кредитов за последние 12 месяцев к численности экономически активного населения.

В Карелии на 1 тыс. жителей приходится 21,4 ипотечных кредита – это выше среднероссийского показателя, равного 17,3.

Чем еще различается ипотечное кредитование в Карелии и других регионах России, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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