Жителям Карелии ипотека нужна больше, чем населению других регионов России

Карелия заняла 19 место среди регионов России по уровню ипотечного кредитования.

Об этом говорят данные рейтинга развития ипотеки, составленного агентством РИА Рейтинг по заказу РИА Новости.

В качестве основного показателя использовалось соотношение числа выданных кредитов за последние 12 месяцев к численности экономически активного населения.

В Карелии на 1 тыс. жителей приходится 21,4 ипотечных кредита – это выше среднероссийского показателя, равного 17,3.

Чем еще различается ипотечное кредитование в Карелии и других регионах России, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".