Жителям Карелии компенсируют затраты на кадастровые работы с целью ИЖС  

Власти Карелии планируют компенсировать жителям, построившим индивидуальные жилые дома, расходы на кадастровые работы.

Соответствующий проект закона направил в парламент глава республики Артур Парфенчиков.

«Предусмотрено однократное предоставление единовременной денежной выплаты гражданам Российской Федерации, осуществившим в период с 1 сентября по 31 декабря 2022 года государственную регистрацию права собственности на созданный или образованный объект индивидуального жилищного строительства, в целях возмещения расходов на выполнение кадастровых работ в связи с созданием или образованием объекта индивидуального жилищного строительства», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Размер единовременной выплаты составит 5 тыс. рублей.

По расчетам правительства, ее имеют право получить 400 жителей Карелии — те, кто зарегистрировал право собственности на дома в указанный период.

По мнению властей, такие выплаты будут стимулировать граждан на завершение строительства и ввод домов в эксплуатацию.