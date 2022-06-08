Жителям Карелии расскажут по телефону, как выйти на пенсию

Отделение Пенсионного фонда в Карелии проведет горячую линию по вопросам подготовки документов и сведений перед назначением пенсии.

Во вторник 21 июня с 11.00 до 13.00 в отделении Пенсионного фонда Карелии пройдет горячая линия.

Жители Карелии смогут получить консультацию по вопросам подготовки документов и сведений перед назначением пенсии.

Получить консультацию возможно по телефону: +7 (814-2) 79-59-14.