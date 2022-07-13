Жителям Карелии расскажут про досрочную пенсию для северян

Карельское отделение Пенсионного фонда страны проведет очередную горячую линию.
Во вторник, 19 июля, в карельском отделении ПФР состоится горячая линия, посвященная вопросам пенсионного законодательства и досрочной пенсии северянам.
Задать вопросы жители Карелии могут 19 июля с 11.00 до 13.00 по телефону в Петрозаводске: (814-2) 79-59-14.
Комментарии
Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.
Спасибо за понимание