Жителям Карелии расскажут про досрочную пенсию для северян

Карельское отделение Пенсионного фонда страны проведет очередную горячую линию.

Во вторник, 19 июля, в карельском отделении ПФР состоится горячая линия, посвященная вопросам пенсионного законодательства и досрочной пенсии северянам.

Задать вопросы жители Карелии могут 19 июля с 11.00 до 13.00 по телефону в Петрозаводске: (814-2) 79-59-14.