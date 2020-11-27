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Жителям Карелии старшего возраста предписано продолжать сидеть на самоизоляции

Новости. Общество
11:14, 28 Ноября 2020
фото: Столица на Онего
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Глава Карелии Артур Парфенчиков подписал новое распоряжение о режиме самоизоляции граждан в возрасте 65 лет и старше.

Согласно  документу, режим самоизоляции будет действовать с 28 ноября по 12 декабря. 

Причины такого решения губернатор объяснил на свой странице Вконтакте.

"Поскольку в нашей республике ситуация с распространением коронавируса остается непростой, мы приняли решение продлить самоизоляцию для граждан старшего возраста в некоторых населенных пункта", - написал Парфенчиков.

Это дает право работающим жителям Карелии, подпадающим под действие распоряжения, официально оформить электронный больничный, чтобы не ходить на работу.

Режим самоизоляции касается граждан, проживающих в Петрозаводске, Беломорске, Кеми, Кондопоге, Лахденпохье, Медвежьегорске, Олонце, Питкяранте, Пудоже, Сегеже, Сортавале, Костомукше, Суоярви, Калевале, Лоухи, Муезерском, Пряже.

Ранее в правительстве поясняли, что во время режима самоизоляции покидать дома можно для обращения за экстренной медицинской помощью, похода в магазины, выгула домашних животных, выноса мусора, ухода за лицами пожилого возраста, людьми с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья, а также для прогулок и занятий спортом во дворе, в ближайших к дому парках или лесных массивах, в том числе выезжая на автомобиле.

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Комментарии

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протестанутый
2020-11-28 11:50:37
Нефиг шастать
тезка Высоцкого
2020-11-28 11:35:18
я в эти новости не верю
ведь в них туфта ковид и хайп
а я смотрю в окно и вижу
что прилетели снегири
тезка Высоцкого
2020-11-28 11:34:23
а утром после снегопада
собрались тыщщщи человек
своими грязными ногами
невинный истоптали снег
Гость
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