Жителям Карелии старшего возраста предписано продолжать сидеть на самоизоляции

Глава Карелии Артур Парфенчиков подписал новое распоряжение о режиме самоизоляции граждан в возрасте 65 лет и старше.

Согласно документу, режим самоизоляции будет действовать с 28 ноября по 12 декабря.

Причины такого решения губернатор объяснил на свой странице Вконтакте.

"Поскольку в нашей республике ситуация с распространением коронавируса остается непростой, мы приняли решение продлить самоизоляцию для граждан старшего возраста в некоторых населенных пункта", - написал Парфенчиков.

Это дает право работающим жителям Карелии, подпадающим под действие распоряжения, официально оформить электронный больничный, чтобы не ходить на работу.



Режим самоизоляции касается граждан, проживающих в Петрозаводске, Беломорске, Кеми, Кондопоге, Лахденпохье, Медвежьегорске, Олонце, Питкяранте, Пудоже, Сегеже, Сортавале, Костомукше, Суоярви, Калевале, Лоухи, Муезерском, Пряже.



Ранее в правительстве поясняли, что во время режима самоизоляции покидать дома можно для обращения за экстренной медицинской помощью, похода в магазины, выгула домашних животных, выноса мусора, ухода за лицами пожилого возраста, людьми с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья, а также для прогулок и занятий спортом во дворе, в ближайших к дому парках или лесных массивах, в том числе выезжая на автомобиле.