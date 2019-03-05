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Новости. Общество
10:02, 05 Марта 2019
фото: Управление Росгвардии по Карелии

Жителям Карелии заплатят за незаконно хранящееся у них оружие

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В республике пройдет профилактическое мероприятие по изъятию из незаконного оборота путем добровольной сдачи населением на возмездной основе незаконно хранящегося оружия, сообщили в управлении Росгвардии по Карелии.

Размеры вознаграждений, устанавливаемые за добровольную сдачу гражданами незаконно хранящегося у них оружия, боеприпасов и взрывчатых материалов на период проведения профилактических мероприятий под условным наименованием "Оружие-2019":

1. За боевое автоматическое оружие (ед.) – до 15 тысяч рублей;
2. За огнестрельное оружие с нарезным стволом (ед.) – до 10 тысяч;
3. За огнестрельное гладкоствольное оружие (ед.) – до 5 тысяч рублей;
4. За газовое, огнестрельное бесствольное и огнестрельное оружие ограниченного поражения – до 500 рублей;
5. За взрывчатые вещества (100 гр.) – до 100 рублей;
6. За гранаты, мины, снаряды, авиабомбы (шт.) – до 500 рублей;
7. За средства взрывания (ед.) – до 50 рублей;
8. За патроны к огнестрельному оружию (шт.) – до 10 рублей.

Установленные выше расценки определяют предельные размеры выплат за единицу сданных предметов.

Размер выплат за сданное вооружение определяется с учетом его технического состояния, пригодности для производства выстрела (взрыва), степени износа в пределах установленных норм.

Выплату вознаграждения производит "Эксплуатационно-техническое управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Республики Карелия". 

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