Жителям Карелии заплатят за незаконно хранящееся у них оружие

В республике пройдет профилактическое мероприятие по изъятию из незаконного оборота путем добровольной сдачи населением на возмездной основе незаконно хранящегося оружия, сообщили в управлении Росгвардии по Карелии.

Размеры вознаграждений, устанавливаемые за добровольную сдачу гражданами незаконно хранящегося у них оружия, боеприпасов и взрывчатых материалов на период проведения профилактических мероприятий под условным наименованием "Оружие-2019":

1. За боевое автоматическое оружие (ед.) – до 15 тысяч рублей;

2. За огнестрельное оружие с нарезным стволом (ед.) – до 10 тысяч;

3. За огнестрельное гладкоствольное оружие (ед.) – до 5 тысяч рублей;

4. За газовое, огнестрельное бесствольное и огнестрельное оружие ограниченного поражения – до 500 рублей;

5. За взрывчатые вещества (100 гр.) – до 100 рублей;

6. За гранаты, мины, снаряды, авиабомбы (шт.) – до 500 рублей;

7. За средства взрывания (ед.) – до 50 рублей;

8. За патроны к огнестрельному оружию (шт.) – до 10 рублей.

Установленные выше расценки определяют предельные размеры выплат за единицу сданных предметов.

Размер выплат за сданное вооружение определяется с учетом его технического состояния, пригодности для производства выстрела (взрыва), степени износа в пределах установленных норм.

Выплату вознаграждения производит "Эксплуатационно-техническое управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Республики Карелия".