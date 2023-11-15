Жителям Петрозаводска бесплатно помогают избавляться от курения

Международный день отказа от курения отмечается 16 ноября.

Международный день отказа от курения отмечается 16 ноября, сообщили в паблике Минздрава Карелии. В России от причин, связанных с курением, ежегодно преждевременно умирают около 400 тысяч человек — это больше, чем от дорожно-транспортных происшествий, употребления наркотиков или от СПИД, отметили в источнике.





В источнике напомнили, что в городской поликлинике № 1 в Петрозаводске работает кабинет отказа от курения.



Прием здесь ведет врач-пульмонолог Валентина Захаровна Матвейчук. Она дает консультации и помогает избавиться от вредной привычки.



Со всеми пациентами, имеющими полис ОМС, работа ведется бесплатно, отметили в источнике.