Жителям Петрозаводска показали технику для уборки города зимой

Кондопожское ДРСУ выставило на площади Кирова более 30 единиц техники.

На площади Кирова в воскресенье подрядчик устроил презентацию техники, которая будет убирать улицы Петрозаводска зимой. ООО «Кондопожское ДРСУ» показала комбинированные дорожные машины, пескоразбрасыватели для распределения противогололедных материалов, автогрейдеры и другие виды. Всего в центре карельской столицы выставлены более 30 единиц техники, сообщает пресс-служба администрации города.

В мэрии напомнили, в зимний сезон 2022/2023 годов содержанием улично-дорожной сети по муниципальному контракту будет заниматься Кондопожское ДРСУ. Несколько районов города будут убирать в рамках субподрядных договоров: ООО «ДСМ» – Перевалку, Железнодорожный и Рыбку, ООО «ТТК» – Соломенное, Сулажгору, СКЗ и Томицы. В общей сложности будет привлечено около 100 единиц техники, большая часть из которой приобретена в текущем году. Кроме того, по сравнению с прошлыми сезонами увеличен штат рабочих.