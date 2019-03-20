Жителям Петрозаводска предлагают сдать макулатуру, чтобы спасти деревья

В столице Карелии пройдут два мероприятия по сбору макулатур, сообщили в администрации Петрозаводска.

Организатором первой акции, которая состоится на этой неделе, выступают республиканское Министерство природных ресурсов и экологии и ООО "Калипсо".

Прием ненужной бумаги будет осуществляться 21 марта с 10.00 до 11.00 во доре Минприроды Карелии (ул. Дзержинского. 2/24). В переработку принимаются: офисная бумага (белая, коричневая, шредированная), картонные коробки, тетради, черновики, журналы и буклеты (в т.ч. на глянцевой бумаге), газеты, книги, очищенная упаковка от еды (коробки от пиццы, пакеты из-под муки и т.п.).

"Мероприятие проводится в рамках экологической акции "Сдай макулатуру – спаси дерево". Администрация Петрозаводска поддерживает ее и также организует сбор ненужной бумаги в переработку. Он состоится 28 марта с 8.30 до 9.30 в холле нашего здания (пр. Ленина, 2)", - сообщила начальник управления благоустройства и экологии Анна Дудырина.

Сдаваемая макулатура должна быть сухой и чистой, по возможности хорошо упакованной: перевязанной или сложенной в картонные коробки.

Как отмечают экологи, каждые 100 кг сданной в переработку бумаги спасают от вырубки одно дерево. Макулатура может перерабатываться несколько раз.