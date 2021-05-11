Жителю Карелии, 16 лет назад пострадавшему на производстве, вручили третий автомобиль

В Петрозаводске отделение Фонда социального страхования вручило автомобиль LADA Granta, жителю Карелии, пострадавшему в 2005 году от несчастного случая на производстве, сообщили в правительстве Карелии.

«Это уже третий автомобиль нашего получателя. В 2006 году отделение Фонда обеспечило его автомобилем «Ока», в 2013 году «ВАЗ-2109», теперь это LADA Granta, более современный и комфортный автомобиль 2021 года выпуска. Машина переоборудована с учетом индивидуальных особенностей владельца, снабжена тормозной антиблокировочной системой и системой ручного управления, в салоне имеется кондиционер», − пояснил заместитель управляющего отделением Фонда.

Фондом социального страхования осуществляется обеспечение пострадавших от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний по нескольким направлениям: выплата пособий по временной нетрудоспособности; единовременные и ежемесячные страховые выплаты; медицинская, социальная и профессиональная реабилитация, а также оплата лечения непосредственно после тяжелых несчастных случаев.

Одним из видов страхового обеспечения является предоставление гражданам, пострадавшим на производстве, транспортных средств при наличии соответствующих медицинских показаний и отсутствии противопоказаний к вождению транспортных средств. Нуждаемость в специальном автомобиле определяется на основании решения учреждения медико-социальной экспертизы, оформленного в виде программы реабилитации пострадавшего.

В соответствии с действующим законодательством стать владельцем нового автомобиля можно не чаще одного раза в семь лет. Кроме того, отделение Фонда ежегодно компенсирует часть расходов на текущий ремонт и горюче-смазочные материалы, а капитальный ремонт машины оплачивает один раз в течение всего срока эксплуатации в размере до 30% от стоимости машины.

Конечно, автомобиль не может вернуть утраченное здоровье, но отделение Фонда надеется, что он станет хорошим помощником и облегчит жизнь своего владельца.