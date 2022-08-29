Жителю Карелии, напавшему на полицейского, ограничили свободу

В Суоярвском районе местному жителю, которому за нападение на полицейского был назначен штраф, заменили наказание, сообщается на сайте районного суда.

Суоярвский районный суд осудил местного жителя за применение насилия в отношении представителя власти и назначил наказание в виде штрафа в размере 10 тысяч рублей.

Но так как осужденный отказывался выплачивать штраф, пристав обратился в суд с представлением о замене штрафа на иную меру наказания, предусмотренную санкциями статьи.

Сегежанин в судебном заседании признал факт невыплаты штрафа, просил дать ему время для исполнения наказания. Суд доводы осужденного не принял во внимание.

Постановлением суда жителю Сегежи назначенное наказание в виде штрафа в размере 10 тысяч рублей заменено на 2 месяца ограничения свободы.