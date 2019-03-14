Жителю Ленинградской области приходят автомобильные штрафы из Карелии

Мужчина отдал автомобиль в ремонт еще полгода назад, автомастер на связь не выходит.

Как стало известно 47news, днем 13 марта в полицию Соснового Бора обратился 41-летний местный житель. Мужчина ищет автомастера Константина, который еще полгода назад пообещал починить ему зеленую Toyota Avensis. Умельца он нашел через интернет.

Константин приехал в Сосновый Бор в августе, осмотрел иномарку и на жесткой сцепке уволок автомобиль в Санкт-Петербург. Клиент и мастер созванивались до ноября, а в декабре пропал.

Зато в марте владельцу Toyota стали приходить штрафы за нарушение правил дорожного движения из Карелии.