Жителю Петрозаводска, не желавшему отдавать долг, приставы помогли расстаться с деньгами

Судебные приставы списали 130 тысяч рублей со счета неплательщика из Петрозаводска.

В отделении судебных приставов по Петрозаводску находилось производство в отношении местного жителя о выплате в пользу физического лица на сумму 130 тысяч рублей.

Копия постановления была отправлена неплательщику в его личный кабинет на портале Госуслуги.

Мужчина никак не погашал долг, поэтому судебный пристав-исполнитель подал заявление в банк на списание денег со счета местного жителя. Средств на счете оказалось достаточно для погашения всей суммы долга.