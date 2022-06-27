Жителю Петрозаводска, не желавшему отдавать долг, приставы помогли расстаться с деньгами

Судебные приставы списали 130 тысяч рублей со счета неплательщика из Петрозаводска.
В отделении судебных приставов по Петрозаводску находилось производство в отношении местного жителя о выплате в пользу физического лица на сумму 130 тысяч рублей.
Копия постановления была отправлена неплательщику в его личный кабинет на портале Госуслуги.
Мужчина никак не погашал долг, поэтому судебный пристав-исполнитель подал заявление в банк на списание денег со счета местного жителя. Средств на счете оказалось достаточно для погашения всей суммы долга.
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