Жительница Австралии сорвала в лотерее джекпот цифрами покойного мужа

Выигрыш составил более 700 тысяч австралийских долларов.

Жительница Австралии на протяжении 20 лет вписывала в лотерейные билеты числа, на которые постоянно ставил ее покойный муж. Как сообщила Лента.Ру, в итоге удача улыбнулась женщине, и она сорвала джекпот в 737 тысяч австралийских долларов, или 41,2 миллиона рублей.

"Я не знаю, почему мой муж когда-то выбрал именно эти числа. Он смотрит на нас с небес и очень счастлив", - сказала австралийка после выигрыша. Женщина планирует установить на полученные средства новую изгородь перед домом. Она рассказала также, что поделится выигрышем с двумя своими сыновьями и их семьями.