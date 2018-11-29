Жительница Карелии лишилась на границе более 50 кг сыра, масла и колбасы

Возвращавшаяся из Финляндии жительница Олонецкого района Карелии лишилась продуктов на пункте "Вяртсиля".

Как рассказали в управлении Россельхознадзора, у женщины нашли 42 упаковки финского и эстонского сыра (всего 39,9 кг), сливочное масло производства ( 5 упаковок общим весом 16,5 кг), а также колбаса в нарезке (2 упаковки общим весом 1 кг).

Продукция следовала без разрешения Россельхознадзора и ветеринарных сопроводительных документов. Общий вес составил 57,4 кг, что превышает установленный лимит для ввоза физическими лицами животноводческой продукции в 5 кг.

В протоколе соотечественница отметила, что везла всю продукцию для себя, родственников и друзей. Продукты изъяли и уничтожили на территории России.

В отношении женщины составлен протокол по ч. 1 ст. 10.6 КоАП РФ, которой предусмотрено наказание в виде штрафа в 500 рублей.