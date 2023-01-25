Жительница Карелии оплатила долги умершего сына, у которого приставы арестовали машину

Пока судебные приставы занимались исполнительным производством неплательщика, мужчина скончался, и его долги по наследству перешли к матери.

Судебные приставы занимались взысканием с должника компенсации морального вреда в размере 250 тысяч рублей.

В УФССП Карелии выяснили, что у неплательщика есть автомобиль Kia Sportage. Его мужчина от приставов скрывал, но все-таки государство нашло и арестовало технику.

Пока шли оценочные процедуры, должник скоропостижно скончался. Все его долги по наследству перешли к матери. Она не стала дожидаться продажи машины и оплатила весь долг самостоятельно, рассказали в УФССП Карелии.