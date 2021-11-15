Жительница Карелии по решению суда лишилась бани на берегу Онего

Женщина, не желавшая сносить строение, дождалась штрафа за просрочку, сообщили в УФССП Карелии.

Жительница Пудожского района по решению суда должна была снести баню, построенную на берегу Онежского озера в поселке Пяльма. Суд предоставил отсрочку исполнения решения, однако по окончанию этого срока должник не снесла строение.

Судебный пристав-исполнитель установил новый срок для исполнения судебного решения. При этом пристав объяснил взыскателю, что тот может обратиться в суд о взыскании неустойки за неисполнение решения.

Жительница Пудожского района продолжала упорствовать, пытаясь сохранить баню. Поэтому взыскатель обратился в суд, который принял решение определить размер штрафа — 200 рублей за каждый день просрочки. В результате пудожанка вынуждена была оперативно снести баню.