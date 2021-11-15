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Жительница Карелии по решению суда лишилась бани на берегу Онего

Новости. Общество
11:10, 15 Декабря 2021
фото: © Управление ФССП по Республике Карелия

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Женщина, не желавшая сносить строение, дождалась штрафа за просрочку, сообщили в УФССП Карелии.

Жительница Пудожского района по решению суда должна была снести баню, построенную на берегу Онежского озера в поселке Пяльма. Суд предоставил отсрочку исполнения решения, однако по окончанию этого срока должник не снесла строение.

Судебный пристав-исполнитель установил новый срок для исполнения судебного решения. При этом пристав объяснил взыскателю, что тот может обратиться в суд о взыскании неустойки за неисполнение решения.

Жительница Пудожского района продолжала упорствовать, пытаясь сохранить баню. Поэтому взыскатель обратился в суд, который принял решение определить размер штрафа — 200 рублей за каждый день просрочки. В результате пудожанка вынуждена была оперативно снести баню.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
0ffff
2021-12-15 12:35:32
Мыльную воду в озеро сливают, а виноваты форелеводы
АК
2021-12-15 11:45:46
Ну так это же не "Невский пассаж", тут приставам можно быть принципиальными.
кир
2021-12-15 13:12:18
АК, почему вы и Лео за богатого бывшего судью, затеявшего скандал? Он, пользуясь связями, решение в свою пользу протащил. :)
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