Плиты OSB
163
138
Панель ПВХ
179
99
Табурет
490
299
Сковорода
290
139
Ламинат Kastamonu
519
289
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Происшествия
13:30, 03 Мая 2018

Жительница Карелии поучаствовала в интернет-опросе и лишилась денег

По теме

Пьяный рыбак с другом заснул в автомобиле прямо на трассе под Петрозаводском
03.05.18 09:20
Бойцы Росгвардии помогли разбудить заснувших посетителей кафе в Питкяранте
03.05.18 09:10
Иномарка перевернулась на трассе в Карелии
03.05.18 09:10
Все новости
Загрузка...

В Беломорске зарегистрирован факт дистанционного мошенничества, сообщили в МВД Карелии.

В минувшее воскресенье, 29 апреля, в полицию Беломорского района поступило заявление от 50-летней местной жительницы. Она лишилась 22 тысяч рублей.

Как выяснили полицейские, женщина случайно нашла в Интернете объявление о том, что банк, в котором у нее открыт счет, проводит опрос качества оказываемых услуг. Она перешла по ссылке и не заметила, как попала не на официальную страницу финансового учреждения, а на страницу-клон. Там была размещена анкета, в которой помимо персональных данных необходимо было ввести парольную информацию по карте, а также набрать те пароли, которые пришли в смс.

В результате этих манипуляций со счетов двух банковских карт потерпевшей были списаны 22 тысячи рублей.

В настоящее время полиция проводит проверку по данному факту, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Стражи порядка призывают граждан соблюдать бдительность.

Никакой информации по банковской карте нельзя сообщать никому, даже если такая просьба поступает от мнимых сотрудников банка.

По теме

Пьяный рыбак с другом заснул в автомобиле прямо на трассе под Петрозаводском
03.05.18 09:20
Бойцы Росгвардии помогли разбудить заснувших посетителей кафе в Питкяранте
03.05.18 09:10
Иномарка перевернулась на трассе в Карелии
03.05.18 09:10
Все новости

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
27.04.2018, 14:33
Улучшение инвестиционного климата стало главной темой энергетической конференции
26.04.2018, 14:37
В полиции рассказали, кто выпал из окна 8 этажа высотки на Кукковке
27.04.2018, 11:33
Парфенчикову прочат отставку с поста главы Карелии
26.04.2018, 11:23
"А о детях вы подумали?"
27.04.2018, 14:11
Пресс-секретарь Парфенчикова прокомментировала информацию о его возможной отставке
01.05.2018, 11:20
Пьяная девушка, врезавшаяся в забор петрозаводского университета, ждет суда в камере

Аналитика

Сегодня 12:24
Политкухня
"Любой губернаторский рейтинг – это зеркало"
Политолог Олег Реут рассказал, кто такой эксперт Олег Реут.
"Если улицу забыли, значит так нужно?" 2
Сегодня 11:22
Офтальмология едет в районы
28.04.2018 11:44
Улучшение инвестиционного климата стало главной темой энергетической конференции 1
27.04.2018 14:33
Век работы для города и горожан 1
27.04.2018 12:54
Вся аналитика

Чтиво

28.04.2018 12:52
Частная жизнь
Щас спою! 4
Продюсер Максим Мазуровский неожиданно для всех запел сам – создал группу, сочинил и записал несколько песен и теперь ездит по стране и выступает "на разогреве" у известных музыкантов.
"Доклад окончен. Фото прилагаются" 7
27.04.2018 11:12
Бюджетные, но не простые: что мы знаем о китайских автомобилях 1
27.04.2018 10:22
Трасса "Фонтаны": Итоги и перспективы 1
25.04.2018 09:55
архив чтиво

Медиа

Коммунисты Карелии встретили Первомай
01.05.2018 16:33
все фото и видео

Опрос

Поддерживаете ли вы введение платных парковок в Петрозаводске?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»