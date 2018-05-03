Жительница Карелии поучаствовала в интернет-опросе и лишилась денег

В Беломорске зарегистрирован факт дистанционного мошенничества, сообщили в МВД Карелии.

В минувшее воскресенье, 29 апреля, в полицию Беломорского района поступило заявление от 50-летней местной жительницы. Она лишилась 22 тысяч рублей.

Как выяснили полицейские, женщина случайно нашла в Интернете объявление о том, что банк, в котором у нее открыт счет, проводит опрос качества оказываемых услуг. Она перешла по ссылке и не заметила, как попала не на официальную страницу финансового учреждения, а на страницу-клон. Там была размещена анкета, в которой помимо персональных данных необходимо было ввести парольную информацию по карте, а также набрать те пароли, которые пришли в смс.

В результате этих манипуляций со счетов двух банковских карт потерпевшей были списаны 22 тысячи рублей.

В настоящее время полиция проводит проверку по данному факту, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Стражи порядка призывают граждан соблюдать бдительность.

Никакой информации по банковской карте нельзя сообщать никому, даже если такая просьба поступает от мнимых сотрудников банка.