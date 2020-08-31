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Жительница Карелии пожаловалась на шум локомотивов – ее услышали

Новости. Общество
16:33, 01 Сентября 2020
фото: ОО "РЖД"
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Карельская транспортная прокуратура добивается защиты прав граждан на благоприятные условия проживания.

Как сообщили в Карельской транспортной прокуратуре, местная жительница пожаловалась на превышение уровня шума из-за работы локомотивов. 

Установлено, что вблизи жилых домов расположен железнодорожный тупик, где в ночное время находятся работающие локомотивы, превышающие допустимый уровень шума.

В отношении начальника станции "Беломорск" возбуждено дело об административном правонарушении.

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