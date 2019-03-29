Подписаться
Грунт для рассады 10л
60
37
Таблетки торфяные 12шт
59
Минипарник
68
38
Семена
9
1
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Происшествия
10:45, 29 Марта 2019
фото: @Bigstock

Жительница Карелии разгромила кафе в честь своего 25-летия

Загрузка...

В Сортавале посетительница кафе устроила погром в заведении в честь своего дня рождения, сообщили в отделе Росгвардии Карелии.

В ночь на 25 марта на пульт Сортавальского отдела вневедомственной охраны поступил сигнал о сработке сигнализации в баре на улице Суворова. На месте дежурный наряд выяснил, что причиной вызова стал инцидент, спровоцированный молодой посетительницей.

Девушка, которая, судя по паспортным данным, праздновала своё 25-летие, вырвала из стены светильник. На замечание персонала отреагировала неадекватно – ругалась на всех грубой нецензурной бранью.

Разобравшись в ситуации, сотрудники задержали нарушительницу и передали участковому уполномоченному полиции.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Саныч
2019-03-29 12:31:29
Она хотела дарить свет и тепло!
Неравнодушный
2019-03-29 11:48:06
Ужас какой. Это что же она будет творить на своё 50-летие?
zanoza
2019-03-29 11:10:05
Зажигала со светильником :)
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
26.03.2019, 19:40
Поклонники обсуждают "округлившуюся" 47-летнюю Леру Кудрявцеву
23.03.2019, 13:00
ВИДЕО: В Петрозаводске сотрудники ГИБДД ведут скрытое наблюдение за водителями
23.03.2019, 21:40
Звезды Comedy Woman сделали фото 18+
26.03.2019, 09:21
Водителей Петрозаводска ждут "сплошные" проверки ГИБДД
23.03.2019, 14:46
ФОТО и ВИДЕО: Участники митинга в Петрозаводске потребовали отставки действующей власти
25.03.2019, 07:15
РПЦ планирует вернуть здание Дома офицеров в Петрозаводске

Аналитика

Сегодня 11:41
Капитал
Клиника у храма
В Петрозаводске 27 марта состоялось событие российского масштаба – на улице Варламова был заложен первый камень в основание строительства детской офтальмологической клиники.
"Амкодор" приступил к строительству завода в Петрозаводске
28.03.2019 14:24
Что изменится в Петрозаводске после решений городских депутатов 2
28.03.2019 10:30
Ямочный ремонт-2019 1
28.03.2019 09:36
Войница против Минсельхоза: приказ оспорят в суде 3
25.03.2019 14:18
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 10:00
Без политики
"Просто сжимается сердце"
Яковлева Валерия Александровна – детский офтальмолог глазной клиники Карелии, врач-косолог, которая пришла в профессию вопреки советам мамы, и сегодня успешно спасает зрение маленьким пациентам, многим из которых нет даже и недели от роду.
"ТехРент" закрывает зимний сезон
28.03.2019 15:19
"Я думала, будет хуже" 5
28.03.2019 12:33
Владимир Тарачев: "Надежность электросетей – наша важнейшая задача" 1
28.03.2019 12:01
архив чтиво

Медиа

Кубок по зимнему плаванию в Петрозаводске
28.03.2019 16:57
все фото и видео

Опрос

Нужно ли отдать РПЦ Дом офицеров в Петрозаводске?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»