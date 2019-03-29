Жительница Карелии разгромила кафе в честь своего 25-летия

В Сортавале посетительница кафе устроила погром в заведении в честь своего дня рождения, сообщили в отделе Росгвардии Карелии.

В ночь на 25 марта на пульт Сортавальского отдела вневедомственной охраны поступил сигнал о сработке сигнализации в баре на улице Суворова. На месте дежурный наряд выяснил, что причиной вызова стал инцидент, спровоцированный молодой посетительницей.

Девушка, которая, судя по паспортным данным, праздновала своё 25-летие, вырвала из стены светильник. На замечание персонала отреагировала неадекватно – ругалась на всех грубой нецензурной бранью.

Разобравшись в ситуации, сотрудники задержали нарушительницу и передали участковому уполномоченному полиции.