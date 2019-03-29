Жительница Карелии разгромила кафе в честь своего 25-летия

Новости по теме
Загрузка...
В Сортавале посетительница кафе устроила погром в заведении в честь своего дня рождения, сообщили в отделе Росгвардии Карелии.
В ночь на 25 марта на пульт Сортавальского отдела вневедомственной охраны поступил сигнал о сработке сигнализации в баре на улице Суворова. На месте дежурный наряд выяснил, что причиной вызова стал инцидент, спровоцированный молодой посетительницей.
Девушка, которая, судя по паспортным данным, праздновала своё 25-летие, вырвала из стены светильник. На замечание персонала отреагировала неадекватно – ругалась на всех грубой нецензурной бранью.
Разобравшись в ситуации, сотрудники задержали нарушительницу и передали участковому уполномоченному полиции.
Все главное - здесь: #stolicaonego
Новости по теме
Выбор читателей
26.03.2019, 19:40
23.03.2019, 21:40
26.03.2019, 09:21
23.03.2019, 14:46
25.03.2019, 07:15
Аналитика
Сегодня 11:41
Капитал
В Петрозаводске 27 марта состоялось событие российского масштаба – на улице Варламова был заложен первый камень в основание строительства детской офтальмологической клиники.
28.03.2019 14:24
28.03.2019 10:30
28.03.2019 09:36
25.03.2019 14:18
Чтиво
Сегодня 10:00
Без политики
Яковлева Валерия Александровна – детский офтальмолог глазной клиники Карелии, врач-косолог, которая пришла в профессию вопреки советам мамы, и сегодня успешно спасает зрение маленьким пациентам, многим из которых нет даже и недели от роду.
28.03.2019 15:19
28.03.2019 12:33
28.03.2019 12:01
Медиа
28.03.2019 16:57
Опрос
Нужно ли отдать РПЦ Дом офицеров в Петрозаводске?
Комментарии