Жительница Карелии вместо миллиона получала на шоу в Москве предложение руки и сердца (ВИДЕО)

Кондопожанка Эмилия Кызылбурун поехала в Москву на шоу, чтобы выиграть миллион на мечту, а вместо денег получила предложение руки и сердца.

Пресс-служба телеканала ТВ-3 предоставила "Столице на Онего" фрагмент видеозаписи, сделанной после эфира шоу, где снят момент предложения руки сердца Эмилии ее возлюбленным Романом.

Мастер по наращиванию ресниц из Кондопоги Эмилия Кызылбурун стала участницей нового шоу "Миллион на мечту", которое выходит на канале ТВ-3 по пятницам. По условиям программы, жюри, в которое вошли продюсер Яна Рудковская, актриса Настасья Самбурская, спортивный комментатор Дмитрий Губерниев и предприниматель, основатель косметических брендов Natura Siberica и "Рецепты бабушки Агафьи" Андрей Трубников, должно выбрать того, кто больше других претендентов достоин получить 1 миллион рублей на исполнение своей мечты.

Эмилия постаралась тронуть сердца жюри историей своей нелёгкой жизни и мечтой о собственном косметическом салоне, но её в этот вечер ждал огромный сюрприз: прямо во время эфира ей сделал предложение руки и сердца её молодой человек по имени Роман – и она ответила "да!".

- Эмилия, вы догадывались о том, что Роман собирается сделать вам предложение во время съёмок?

- Нет! В Москву я приехала с подругой, и даже не знала, что Роман тоже здесь. Накануне съёмок мы с ним созванивались по видеосвязи, и он сказал мне, что находится на работе. Мне даже показалось, что он был в рабочей форме, а на самом деле Роман на тот момент уже сидел в нашем отеле. Оказывается, подруга знала об этом, они поддерживали связь и готовили мне сюрприз. Я не ожидала такого – у меня даже случился небольшой шок от происходящего! Сейчас всё, как в тумане: я смутно помню, как всё происходило. Мне кажется, каждая девушка мечтает, чтобы у неё в жизни случился такой запоминающийся, нереальный момент.

Я только сейчас поняла, что такое женское счастье. Никогда не видела такого отношения мужчины к женщине. Не верю своему счастью, и что это происходит со мной. Чувствую себя принцессой. Несмотря на финансовые ограничения, Роман старается делать по максимуму для меня и моей дочки. Приятно, что они ладят и любят друг друга, для меня это на первом месте. В наших отношениях наступила гармония, поэтому и в жизни у меня все получается.

- Когда будет свадьба?

- Пока, к сожалению, на это нет денег. Будем копить, а саму свадьбу планируем устроить в июне следующего года. Нам поможет подруга, которая работает организатором мероприятий в Петрозаводске. Свадьба будет в нетрадиционном стиле: без тамады, без ведущего и каравая. Планируем устроить в лесу на берегу озера или реки небольшую домашнюю вечеринку. Позовем диджея, повесим фонарики, в молодежном стиле всё будет делать.

- Какие в целом у вас остались впечатления от съёмок в шоу федерального канала, от общения со звёздами? Ваши ожидания оправдались?

- Да, на все 100 процентов! Правда больше в подобных проектах я участвовать не хочу, чувствую, что я не медийная личность. Я считаю, что хорошо выступила – только слишкоммного смеялась, это от стресса. Я готовилась к агрессии со стороны жюри, мне почему-то казалось, что будут строго оценивать. Но на деле все меня тепло встретили и хорошо отнеслись. Критика Андрея Трубникова меня не сильно смутила. Я смотрела разные телешоу с его участием и ожидала от него такого поведения, так что близко к сердцу его комментарии не принимала.

Мне понравилисьучастники, со многими обменялась контактами, теперь мы общаемся и переписываемся в соцсетях. Особенно понравилась семейная пара - Ирина и Анатолий, я болела за них.

В целом я получила крутой опыти уезжала полностью довольная.