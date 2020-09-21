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Жительница Карелии отправилась на телешоу, чтобы выиграть 1 млн рублей на новую грудь и салон красоты

Новости. Общество
13:06, 22 Сентября 2020
фото: © пресс-служба телеканала ТВ-3
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Кондопожанка отправилась на федеральное телевидение с мечтой о собственном косметическом салоне, сообщили в пресс-службе телеканала ТВ-3.

Мастер по наращиванию ресниц из Кондопоги Эмилия стала участницей нового шоу "Миллион на мечту", которое выходит на канале ТВ-3 по пятницам в 19.00.

По условиям программы, жюри, в которое вошли Яна Рудковская, Настасья Самбурская, Дмитрий Губерниев и Андрей Трубников, должно выбрать того, кто больше других претендентов достоин получить 1 миллион рублей на исполнение своей мечты. 

"Эмилия сразу тронула жюри историей своей нелёгкой жизни. Она лишилась отца в 13 лет – убили бандиты, отобрали лесозаготовительный бизнес. В 20 лет девушка поехала на заработки в Турцию, там познакомилась с местным мужчиной, вышла замуж, родила дочь. Но дальше всё пошло не так: муж бил, несколько раз похищал их малышку и увозил в неизвестном направлении, а однажды чуть не зарезал Эмилию. В конце концов, они договорились: девушка забрала дочь, отказалась от всех претензий и алиментов, и вернулась на родину. Здесь она решила начать новую жизнь и открыла своё дело – стала мастером по наращиванию ресниц. И, как утверждает, сейчас у неё это неплохо получается", – сообщили в пресс-службе ТВ-3.

"Я снимаю небольшое помещение на двоих с подругой, но для большого старта мне нужно своё собственное помещение, где я могла бы нанять мастеров и сделать учебный центр – это моя главная цель на сегодняшний день. – рассказала 33-летняя жительница Карелии. – Миллион помог бы мне сделать первый взнос на самое крутое помещение, которое я уже нашла, но, к сожалению, пока не могу позволить себе купить. Для себя и для доченьки мечтаю построить дом, в саду которого буду выращивать вишню. Ещё я мечтаю сделать операцию на грудь – и тогда вообще весь пазл сложится".

Смотрите шоу с участем кондопожанки 25 сентября.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
gaudealis
2020-09-22 14:11:30
Не так смешон и убог глупый человек, как тот, который не стесняется своей глупости.
тетка
2020-09-22 14:03:05
Пусть каждый делает то, что он хочет, если это не наносит вред окружающим. Дерзайте, а вдруг получится.
Старый хрен
2020-09-22 13:26:32
История её интересная, для нашей страны ,к сожалению,не редкая, представил её жизнь в Швеции,к примеру, и отец был бы жив и в Турцию "продавать себя " не надо было бы ездить,но мы здесь....
новый
2020-09-22 13:15:03
Мисс бесполезность.
zanoza
2020-09-22 13:13:46
Какие времена, такие и нравы :)
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