Жительница Карелии вырастила на даче кукурузу (ФОТО)

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В Кондопожском районе дачница вырастила на приусадебном участке кукурузу.
В редакцию "Столицы на Онего" жительница Карелии прислал фото, на котором запечатлела кукурузу.
"Кукуруза настоящая, - написала в комментарии женщина. – Вырастила за лето у себя на даче в Кодопожском районе. Посадила семечку, а она и выросла. Початки завязались хорошие. Снимать пока не спешу, пусть еще зреет, пока тепло".
Ранее сообщали, что в поселке Шуйская Чупа дачница вырастила виноград в теплице.
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