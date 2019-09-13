Подписаться
Новости. От читателей
07:25, 13 Сентября 2019
фото: Столица на Онего

Жительница Карелии вырастила на даче кукурузу (ФОТО)

Загрузка...

В Кондопожском районе дачница вырастила на приусадебном участке кукурузу.

В редакцию "Столицы на Онего" жительница Карелии прислал фото, на котором запечатлела кукурузу.

"Кукуруза настоящая, - написала в комментарии женщина. – Вырастила за лето у себя на даче в Кодопожском районе. Посадила семечку, а она и выросла. Початки завязались хорошие. Снимать пока не спешу, пусть еще зреет, пока тепло".

Ранее сообщали, что в поселке Шуйская Чупа дачница вырастила виноград в теплице.


Столица на Онего


Столица на Онего

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
12.09.2019, 15:57
Водитель иномарки погиб в жутком ДТП в Петрозаводске (ФОТО)
06.09.2019, 08:05
Ушел из жизни ветеран военной службы, гвардии генерал–майор Стефан Егорович Борисов
09.09.2019, 12:50
Глава Карелии выразил соболезнования семье погибшего ребенка
12.09.2019, 16:09
Из-за смертельного ДТП в Петрозаводске перекрыли дорогу
09.09.2019, 11:21
Скончался мальчик из Карелии, за жизнь которого боролись врачи ожогового центра
07.09.2019, 13:59
Мама обгоревшего на пожаре в Карелии ребенка сообщила об ухудшении состояния

Аналитика

12.09.2019 12:52
Политкухня
Выборы-2019: кто кого "жахнул" 9
Итоги единого дня голосования в России проанализировал политолог Олег Реут.
Экоактивисты поддержали ключевые пункты мусорной реформы в Карелии 
12.09.2019 11:57
Кто станет омбудсменом Карелии? 10
10.09.2019 14:11
Не про того парня 8
09.09.2019 14:57
Новостройка или вторичное жилье: разбираем плюсы и минусы 2
05.09.2019 10:59
Вся аналитика

Медиа

"Карелиянапрокат" от ТНТ-ОНЕГО
11.09.2019 20:16
все фото и видео

Опрос

Вы довольны работой скорой помощи в Петрозаводске?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»