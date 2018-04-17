Жительница Петрозаводска обокрала иностранца

Дама сняла с чужой карты наличные и "сходила" в интернет-магазин.

Как сообщили в МВД Карелии, в дежурную часть отдела полиции по Петрозаводску поступило заявление от 57-летнего иностранного гражданина, который длительное время проживает в Карелии. Он сообщил, что у него похищена банковская карта, со счета которой пропали более 180 тысяч рублей.

Заявитель предположил, что карту могла взять женщина, с которой он состоял в близких отношениях. Однако, она свою причастность отрицала.

Сотрудники уголовного розыска установили, что предположения потерпевшего верны. В ходе общения с полицейскими подозреваемая, 28-летняя петрозаводчанка, созналась в содеянном. Ей была известна парольная информация от банковской карты. Воспользовавшись удобным моментом, она забрала карту, с которой сняла 100 тысяч рублей. Остальные деньги она потратила на оплату покупок в интернет-магазине.

В настоящее время по факту кражи возбуждено уголовное дело. Как сообщил потерпевший, часть денег фигурантка ему вернула.