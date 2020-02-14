Жительница Петрозаводска подарила центру соцобслуживания коллекцию фарфоровых кукол

Комплексный центр социального обслуживания населения Карелии получил в подарок для занятий с детьми 33 фарфоровые куклы ручной работы.

Петрозаводчанка Любовь Фалалеева в течение четырех лет собирала уникальную коллекцию кукол куколок в народных костюмах: какие-то изделия покупала сама, а какие-то дарили друзья и родственники. Куколки продавались в киосках Роспечати (бывших Союзпечати) вместе с коллекционными журналами двух серий от издательства ДеАгостини. В каждом выпуске, который выходил один раз в две недели, - фарфоровая кукла в костюме и журнал, рассказывающий об этом персонаже, о регионе и народном костюме, который она представляет или о литературном произведении, по которому статуэтка была создана, сообщают в паблике "Комплексный центр социального обслуживания населения Республики Карелия".

"Любовь Ивановна рассказала, что каждую куколку выбирала особенно тщательно и скрупулезно, "проверяя" всё до мельчайших деталей, потому что превыше всего ценить качество и красоту", - пишут в паблике.

Своей коллекцией петрозаводчанка решила поделиться со специалистами и подопечными отделения социальной реабилитации №2.

"Я решила подарить эту коллекцию кукол Комплексному центру социального обслуживания, потому что знаю, что юные подопечные особенно нуждаются в красоте и познании! Уверена, что специалисты Центра будут проводить интересные интерактивные занятия и знакомить ребят через эти куколки с историей народов нашей большой страны, с их традициями и обычаями, праздниками и историческими событиями!", - сказала Любовь Фалалеева.

Кроме этого, Любовь Ивановна вместе с коллекцией любезно передала учреждению и свои собственные эскизы витрины-подставки, специально разработанные для "оформления" 33 фарфоровых кукол в помещении.