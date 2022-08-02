Жительница Петрозаводска показала грибной улов

Петрозаводчанка в соцсети похвасталась урожаем белых грибов.
В паблике «Живу в Карелии» опубликовали фото Алены Ивановой, которая набрала в лесу целую корзину белых грибов.
«А говорят, нет грибов, просто места знать надо», - написала жительница Карелии в комментарии к фото.
Позже на вопросы любопытных участников соцсетей Алена ответила, что такое количество белых грибов она нашла в Суоярвском районе.
Ранее глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков рассказал, кому опасно есть лисички.
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