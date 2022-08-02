Минздрав Карелии написал, кому опасно есть лисички

Интересные факты об уникальных грибах – лисичках рассказали в Минздраве Карелии.

В паблике ведомства сообщили, что сейчас стартовал сезон лисичек. Продлится он не так долго — максимум месяц, поэтому самое время включить их в рацион.

Лисички, по информации Минздрава, уникальные грибы, ведь они способны защитить себя от личинок насекомых. Это происходит благодаря веществу хиноманнозе. Несмотря на то, что оно губительно для насекомых и гельминтов, оно абсолютно безвредно для кишечника человека.

«Лисички богаты витамином D2, а еще в их составе ученые обнаружили восемь аминокислот, медь, цинк, витамины В1, РР и А. Но такой набор полезных веществ присутствует только в диких грибах, выросших в лесу. Интересный факт: по количеству витамина А лисички не уступают моркови», — отметили в министерстве здравоохранения республики.

При этом, как предупредили специалисты, не стоит забывать, что лисички — это грибы, а значит, они содержат трудноперевариваемую клетчатку. Поэтому употреблять продукт в больших количествах не стоит. Не рекомендуют включать в рацион лисички людям, склонным к газообразованию или страдающим заболеваниями желудка, кишечника. Не стоит есть их детям до 12 лет и беременным.

«Еще один важный нюанс, который может даже полезные лисички сделать небезопасными для здоровья — место их произрастания. Грибы как губка впитывают из почвы абсолютно все. Поэтому нельзя их собирать в экологически неблагоприятных районах и возле автодорог», — отметили в ведомстве.