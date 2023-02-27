Жительница Петрозаводска рискнула свободой ради нескольких комплектов термобелья

Росгвардия Петрозаводска помешала женщине уйти с неоплаченным товаром из строительного магазина.

Вечером 27 февраля наряд вневедомственной охраны выехал по сигналу тревоги в один из строительных магазинов Петрозаводска.



Директор торгового заведения сообщил, что неизвестная женщина взяла несколько комплектов термобелья общей стоимостью около трех тысяч рублей и не оплатила их в кассовой зоне.

Ранее тревожную кнопку нажали работники сетевого магазина Сегежи. Оказалось, что 45-летний местный житель пронес мимо кассы алкоголь.

Росгвардейцы доставили всех нарушителей в полицию, сообщили в пресс-службе ведомства.