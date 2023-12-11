Жительница Петрозаводска широко гуляла на два кредита, оформленных по чужому паспорту

В отношении нечистой на руку петрозаводчанки были возбуждены три уголовных дела.

В полицию Петрозаводска поступило сообщение от 59-летней горожанки. Она рассказала, что получила уведомления от банков о неуплате кредитов, но их женщина не оформляла.

Полицейские выяснили, что к произошедшему причастна 42-летняя коллега заявительницы. Злоумышленница признала свою вину. В отделе полиции она рассказала, что её коллега хранила паспорт на своём рабочем месте, причем на виду. Женщина забрала документ, а вскоре оформила кредитную карту на имя коллеги и стала тратить заёмные деньги — 120 тысяч рублей. Спустя месяц женщина оформила в другом банкеещё одну кредитную карту — с лимитом 15 тысяч рублей.

При этом похитительница чужого паспорта деньги по кредитам не вносила, поэтому ответственность за возмещение заёмных средств легла на владелицу паспорта.

Как рассказала потерпевшая, она думала, что потеряла паспорт.

Подозреваемая пообещала возместить причиненный ущерб.

Было возбуждено три уголовных дела: два о краже и одно по факту похищения паспорта. Нечистой на руку женщине грозит до двух лет лишения свободы, сообщили в пресс-службе МВД Карелии.