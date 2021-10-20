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Жительница поселка в Карелии пожаловалась на медведя, разорившего ее бизнес и пугающего дачников

Новости. Общество
09:36, 20 Октября 2021
фото: © Паблик ВК «Весь Петрозаводск | Карелия»

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Бродящий в окрестностях дачных кооперативов в окрестностях поселка Чална медведь пугает местных жителей, но власти не видят оснований для его отстрела.

Об этом рассказала подписчица группы Весь Петрозаводск | Карелия Вконтакте Александра Петровская.

По ее словам, все началось с того, что медведь повадился разорять ее пасеку, с помощью которой она зарабатывала на жизнь. Организовать бизнес ей помогли в службе занятости в рамках программы выдачи субсидий безработным на создание своего дела. Теперь этого бизнеса у нее не осталось.

«По весне и осени пытаемся огородить свое дело от этого дикого зверя, уже даже страшно просто ходить на огород с детьми...Теперь ее нет. Бизнеса нет. Три года работы и вкладов ушли на растерзания медведя.», — написала Александра.

По ее словам, медведь заходит не только на пасеку, но и на дачные участки соседей.

«Люди держат огороды, гуляют с собаками, недалеко стадион... Он уже поселился там, ходит по дачам, полям, пугает людей», — пояснила она.

В министерстве природных ресурсов и экологи ей ответили, что для отстрела медведя должны быть более веские основания.

«В исключительных случаях только сотрудник полиции имеет право применять огнестрельное оружие для обезвреживания животного, угрожающего жизни и здоровью граждан в границах населенного пункта… В случае появления диких животных в населенных пунктах прошу незамедлительно информировать министерство по дежурному телефону для принятия мер оперативного реагирования», — говорится в ответе Минприроды.

 

 

 

 

 

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Комментарии

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Kon
2021-10-20 10:06:26
Медведи давно уже потеряли свое значение как санитары леса в дикой природе. "Санитарить" не кого. Кормятся на деревенских помойках.
Эксперд
2021-10-20 09:46:29
Пока кого-нибудь не загрызет ! - визжали вечно недовольные нытики
Off
2021-10-20 09:51:15
Эксперд/ кирза . В каком ты звании
?
Борцун с нытиками . Премию то платят за флуд? :)
Гость
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