Жительница поселка в Карелии пожаловалась на медведя, разорившего ее бизнес и пугающего дачников

Бродящий в окрестностях дачных кооперативов в окрестностях поселка Чална медведь пугает местных жителей, но власти не видят оснований для его отстрела.

Об этом рассказала подписчица группы Весь Петрозаводск | Карелия Вконтакте Александра Петровская.

По ее словам, все началось с того, что медведь повадился разорять ее пасеку, с помощью которой она зарабатывала на жизнь. Организовать бизнес ей помогли в службе занятости в рамках программы выдачи субсидий безработным на создание своего дела. Теперь этого бизнеса у нее не осталось.

«По весне и осени пытаемся огородить свое дело от этого дикого зверя, уже даже страшно просто ходить на огород с детьми...Теперь ее нет. Бизнеса нет. Три года работы и вкладов ушли на растерзания медведя.», — написала Александра.

По ее словам, медведь заходит не только на пасеку, но и на дачные участки соседей.

«Люди держат огороды, гуляют с собаками, недалеко стадион... Он уже поселился там, ходит по дачам, полям, пугает людей», — пояснила она.

В министерстве природных ресурсов и экологи ей ответили, что для отстрела медведя должны быть более веские основания.

«В исключительных случаях только сотрудник полиции имеет право применять огнестрельное оружие для обезвреживания животного, угрожающего жизни и здоровью граждан в границах населенного пункта… В случае появления диких животных в населенных пунктах прошу незамедлительно информировать министерство по дежурному телефону для принятия мер оперативного реагирования», — говорится в ответе Минприроды.