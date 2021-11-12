890x80
Реклама
Клиентский центр филиала «Карельский» ТГК-1 напоминает о возможности оплаты услуг ЖКХ онлайн и БЕЗ КОМИССИИ в личном кабинете
12.11.2021 14:42
Помогите старшему поколению разобраться в сервисах онлайн платежей
15.11.2021 10:00

Жительнице Карелии, изрезавшей сожителя ножом, грозит до 2 лет лишения свободы

Новости. Криминал
12:19, 02 Декабря 2021
фото: © unsplash

Новости партнеров

Поножовщиной закончилась ссора сожителей в Кондопожском районе, сообщили в МВД Карелии.

Дознаватели Кондопожского района возбудили уголовное дело в отношении местной жительницы, подозреваемой в преступлении против личности.

В ноябре 37-летняя ранее судимая за кражи кондопожанка поругалась со своим 43-летним сожителем. Во время перебранки женщина взяла кухонный нож и несколько раз ударила оппонента. Мужчине понадобилась медицинская помощь, полученные травмы были квалифицированы как лёгкий вред здоровью.

Кондопожанка полностью признала свою вину. Дознание по уголовному делу продолжается, женщине грозит до двух лет лишения свободы.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2021-12-02 12:23:31
Бабы - они такие. :)
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
29.11.2021, 09:00
Опубликованы расценки, на сколько подорожают модели ВАЗ с 1 декабря
30.11.2021, 14:22
Известный в Карелии военный врач погиб на охоте
28.11.2021, 10:24
Стало известно, кого ждет прибавка к пенсии с 1 декабря
28.11.2021, 15:35
«Бенедикт» принесет в Карелию снегопады и метели
01.12.2021, 10:59
Стало известно, почему экс-депутат горсовета Петрозаводска, жестоко избивший соседей, полгода ходит безнаказанным (ВИДЕО 18+)
25.11.2021, 15:49
Чичин в розыске

Аналитика

01.12.2021 12:58
Обществоведение
«Идет волшебница зима»  4
Советские коммунальные службы загодя готовились к проказам матушки-зимы и на нее не кивали.
«Издевательство над правосудием» 16
30.11.2021 15:19
«Неудобная война» 3
29.11.2021 17:06
Приватизация без интерпретации 1
29.11.2021 09:00
«Клиники на Чайкиной»: как получить QR-код по результатам теста
26.11.2021 17:08
Вся аналитика

Чтиво

23.11.2021 14:01
Без политики
Вы уволены! 10
Что произошло после скандального увольнения директора футбольной спортшколы №7 Дениса Семенова, который отвечал за реконструкцию стадиона «Юность» в Петрозаводске.
Тайна ванной комнаты 3
19.11.2021 10:30
«Странно, что ещё остаются люди, которые не хотят прививаться» 24
08.11.2021 12:20
архив чтиво

Медиа

Оплата услуг ТГК-1 онлайн и без комиссии
15.11.2021 10:48
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»