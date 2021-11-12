Жительнице Карелии, изрезавшей сожителя ножом, грозит до 2 лет лишения свободы

Поножовщиной закончилась ссора сожителей в Кондопожском районе, сообщили в МВД Карелии.

Дознаватели Кондопожского района возбудили уголовное дело в отношении местной жительницы, подозреваемой в преступлении против личности.

В ноябре 37-летняя ранее судимая за кражи кондопожанка поругалась со своим 43-летним сожителем. Во время перебранки женщина взяла кухонный нож и несколько раз ударила оппонента. Мужчине понадобилась медицинская помощь, полученные травмы были квалифицированы как лёгкий вред здоровью.

Кондопожанка полностью признала свою вину. Дознание по уголовному делу продолжается, женщине грозит до двух лет лишения свободы.