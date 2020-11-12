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Живодеры убили добродушного пса, любимца всего поселка в Карелии

Новости. Происшествия
14:24, 13 Ноября 2020
фото: © паблик Вконтакте "Аноним Карелия Петрозаводск 10 "
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В поселке Новая Вилга Прионежского района местные жители ищут живодеров, которые убили добродушного дворового пса, любимца детей.

В социальной сети появилась история о жесткости человека, который лишил жизни безобидную собаку. Местные жители хотят найти живодера и привлечь его к ответственности по закону.

"4 ноября этого года в нашем поселке Новая Вилга около восьми часов утра живодер убил добродушного дворового пса, любимца многих жителей посёлка, в том числе и детей! Собака была абсолютно дружелюбной и никакой угрозы для окружающих не представляла! Это жестокое убийство настолько потрясло местных жителей, что сразу вызвали на место происшествия полицию, было написано заявление и тело собаки отправлено на экспертизу. Экспертиза показала, что смерть животного наступила в результате механических повреждений, не совместимых с жизнью - внутреннего кровотечения по причине разрыва аорты. В области грудной клетки была гематома", - написали местные жители.

Жители поселка рассказали о ситуации в интернете, чтобы "предать этому вопиющему случаю максимальную огласку", потому что боятся, что уголовного дела по 245 статье (жестокое отношение к животным) возбуждать, скорее всего, не будут и убийство останется безнаказанным.

Авторы сообщения просят помочь советом: куда можно обратиться, чтобы получить добиться наказания для живодера?

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Комментарии

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zanoza
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Кто такое сделал-последняя сволочь!
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