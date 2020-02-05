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"Живой Кен" впервые после превращения в женщину показал обнаженное тело (ФОТО 18+)

Новости. Общество
23:30, 05 Февраля 2020
фото: © instagram.com/rodrigoalvesuk
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Родриго Алвес продемонстрировал результат очередной пластики.

"Живому Кену" вставили грудные импланты, пишет Cosmopolitan.

Бразилец прославился благодаря своей неординарной внешности. Мужчина перенес десятки пластических операций, чтобы стать похожим на пластикового Кена. Однако вскоре это ему наскучило, и он решил перевоплотиться в Барби.

Алвес нарастил длинные волосы, стал носить женскую одежду и делать макияж. Однако этого ему показалось мало. Родриго отправился в Турцию, чтобы снова лечь под нож пластического хирурга. На этот раз бразильцу сделали грудь четвертого размера, ему удалили адамово яблоко и подкорректировали форму подбородка.

 

Родриго отметил, что новая грудь ему очень нравится, но он только в начале своего превращения в женщину. 

Своим перевоплощением Алвес похвастался в Instagram. Он позировал в телесных стрингах и серебристых туфлях. 

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