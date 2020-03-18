Живую изгородь уничтожили в центре Петрозаводска

Петрозаводчане возмущены сносом кустарников на улице Пушкинская.

В редакцию "Столицы на Онего" обратились жители Петрозаводска, которые сегодня с утра наблюдали, как уничтожают кустарники неподалеку от городской набережной.

"На улице Пушкинская вдоль парка выпиливаются все кустарники. Сегодня утром мужчина с бензопилой все выпиливает. Была зеленая ограда, а что останется..." – возмущены петрозаводчане.

На днях городская администрация сообщала о продолжении работы по сносу аварийных деревьев. Так, опасные растения ликвидируют в парке Ямка, на Мариинском и на Шидловском бульварах, в Соломенском парке, на Петрозаводском и Соломенском шоссе. В ближайшее время сухие деревья будут убраны на перекрестке улиц Гоголя и Антикайнена, в Железнодорожном сквере, на улице Максима Горького (от улицы Анохина до Антикайнена), на магистральных газонах по улице Антикайнена и в других точках города. О работах на Пушкинской не сообщалось.