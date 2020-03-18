890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Пьяный водитель в Петрозаводске оказал сопротивление сотрудникам ГИБДД (ВИДЕО) 1
Сегодня 09:10
Вице-премьер Карелии рассказал об опасности выхода коронавируса через отверстия в человеке 7
Сегодня 12:40
Цены на гречку и макароны выросли в Карелии за неделю 8
Сегодня 09:15
Подозреваемый в убийстве гражданина Азербайджана в Петрозаводске оказался известным бизнесменом 10
18.03.2020 17:58
Полиция объявила в розыск мужчину, подозреваемого в убийстве в центре Петрозаводска 5
18.03.2020 16:08

Живую изгородь уничтожили в центре Петрозаводска

Новости. Общество
14:11, 19 Марта 2020
фото: © Валерия Фёдорова
Загрузка...

Петрозаводчане возмущены сносом кустарников на улице Пушкинская.

В редакцию "Столицы на Онего" обратились жители Петрозаводска, которые сегодня с утра наблюдали, как уничтожают кустарники неподалеку от городской набережной.

"На улице Пушкинская вдоль парка выпиливаются все кустарники. Сегодня утром мужчина с бензопилой все выпиливает. Была зеленая ограда, а что останется..." – возмущены петрозаводчане.

На днях городская администрация сообщала о продолжении работы по сносу аварийных деревьев. Так, опасные растения ликвидируют в парке Ямка, на Мариинском и на Шидловском бульварах, в Соломенском парке, на Петрозаводском и Соломенском шоссе. В ближайшее время сухие деревья будут убраны на перекрестке улиц Гоголя и Антикайнена, в Железнодорожном сквере, на улице Максима Горького (от улицы Анохина до Антикайнена), на магистральных газонах по улице Антикайнена и в других точках города. О работах на Пушкинской не сообщалось.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
насмешница
2020-03-19 14:55:40
Вот не соглашусь. Весной кустики вырастут на прежнем месте молодые, пышные и красивые. Я объективная.
новый
2020-03-19 14:46:39
Хде протестуны с плакатиками и калинкиной ? Почему не стоят в полуживой цепи ?
David
2020-03-19 14:26:19
У этих д....в это озеленением зовется. Меняют пейзаж под родную говень.
zanoza
2020-03-19 14:20:17
Действительно, зачем? Кому кустики помешали? Пусть снова сажают, мы ещё деревья "Каменного Бора" припомним!
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
17.03.2020, 08:59
Началось повышение ставок по ипотечным кредитам из-за обвала рубля
12.03.2020, 20:28
Эвакуация посетителей торгового центра "Лотос Plaza" началась в Петрозаводске
18.03.2020, 06:40
Финляндия закрывает границу с четверга
18.03.2020, 14:59
Убийство произошло в центре Петрозаводска (СРОЧНО)
16.03.2020, 06:40
Глава Карелии сделал официальное заявление по поводу коронавируса
16.03.2020, 10:40
Вирус приближается к Карелии: Первый больной с коронавирусом зафиксирован в Мурманске

Аналитика

Сегодня 14:15
Обществоведение
"Вытащил ножик и ударил Михаила"
Стали известны подробности убийства задержанного в полицейской машине в Петрозаводске.
"Карелы не хотят участвовать в политике" 4
16.03.2020 16:00
Выносить ли сор из избы 7
16.03.2020 09:00
Коронавирус: главное не паниковать 7
13.03.2020 13:33
"Нам кто-то сверху помогает" 13
12.03.2020 14:35
Вся аналитика

Чтиво

17.03.2020 14:20
Без политики
Костная клиника. Дачный сезон: как выиграть битву за урожай
Весной для многих начинается дачный сезон: активные посевные, посадочные, строительные работы на своих загородных участках.
Разрушенному памятнику Якову Степанову ищут новое место 5
17.03.2020 14:18
В Карелии стартовал интернет-портал для бизнеса с картой свободных энергетических мощностей
17.03.2020 09:00
архив чтиво

Медиа

"Сегодня вечером": Рулон туалетной бумаги и регламент ЗС РК
Новое
Сегодня 14:05
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»