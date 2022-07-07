Живые изгороди обрежут до основания по всему Петрозаводску, но это к лучшему, объяснил Любарский

Запланированная в этому году в Петрозаводске обрезка растений вдоль дорог и тротуаров необходима, чтобы они лучше росли.

Об этом сообщил глава Петрозаводска Владимир Любарский.

По его словам, в разных районах города будет проводиться санитарная обрезка с так называемой «посадкой на пень». Такие работы начались на Октябрьском проспекте, что вызвало жалобы горожан.

«Действительно, выглядит устрашающе. Будто живую изгородь полностью удаляют с разделительной полосы вдоль всего проспекта. Но все не так страшно — этот способ предполагает обрезку почти до самого основания. Он стимулирует рост молодых побегов у взрослых кустарников с развитой корневой системой. Впоследствии живая изгородь восстановится», — написал мэр на своей странице Вконтакте.

Он напомнил, что в 2020 и 2021 году «Городской комбинат благоустройства» выполнял «посадку на пень» на общественных территориях Петрозаводска.

«Как показало время, кустарники полностью восстановились и приобрели более свежий и опрятный вид. Ведь за годы, что такие работы не проводились, многие их ветви высохли или оголились, особенно ближе к основанию. Результаты проведенной обрезки в прошлые сезоны, можно увидеть на бульварах Победы, Мариинском и Левашовском, в скверах Ивана Сенькина, Центральном, Петровском, Ленинградских Ополченцев, Моряков Онежской Флотилии, в парках Ямка и Победы, на аллее Дружбы и проспекте Карла Маркса, на площадях Кирова, Ленина и Советской», — отметил Любарский.

По его словам, специалисты-экологи рекомендуют делать «посадку на пень» примерно раз в 10 лет для поддержания декоративных свойств живой изгороди. На Октябрьском проспекте кустарники не омолаживались со времен его строительства.