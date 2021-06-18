Реклама
Прислать новость
Мэр Петрозаводска возмутился поведением байкера и автомобилиста, выехавших на набережную Онего 4
Сегодня 10:54
Эксперты раскрыли способы погладить одежду без утюга 1
18.06.2021 21:30
Священник из Карелии нашел в лесу «гномьи» железные колпачки (ФОТО) 6
Сегодня 13:46

«Жизнь наступила „веселая“»: Ермолина заявила об атаке на «Agriculture club» в Петрозаводске

Новости. Общество
16:23, 19 Июня 2021
фото: Наталья Ермолина / ВК

Руководитель арт-пространства «Agriculture Club» Наталья Ермолина рассказала, что созданному ей заведению может угрожать закрытие.

В пятницу, 18 июня, в «Agriculture Club» пришли сотрудники правоохранительных органов. Поводом для их визита стала информация о нарушении коронавирусных ограничений. В зале оказалось 55 человек вместо разрешенных на тот момент 50. Теперь руководителю клуба Наталье Ермолиной предстоит явиться в полицию для составления протокола по ст. 20.6.1 КоАП. (невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения). 

Наталья Ермолина рассказала изданию «7×7», что спровоцировать нарушение по заполняемости зала могли подсадные лица. Она утверждает, что организаторы мероприятия контролировали число собравшихся, соблюдая закон.

«Мы, конечно, были в курсе ограничений. Мы продали 44 билета, посчитали лекторов, посчитали работников, и получалось, что превышения в 50 человек не было, — пояснила Наталья Ермолина. —  Но у меня есть подозрение, что на самую первую лекцию пришли подсадные. Они не покупали билетов заранее, и сколько их зашло в зал, никто не контролировал. Плюс сами полицейские были в масках и все в гражданском. Поэтому, когда пересчитывали людей в зале —  кто из них был сотрудником полиции, а кто просто слушателем — было не разобрать».

Ермолина считает, что визит силовиков является частью атаки на «Agriculture Club». Она поянсила, что на заведение уже пожаловались в налоговую и в Минюст. Клуб ожидают проверки.

"«Agriculture Club» всегда был точкой свободы. И понятно, что в полицейском государстве всегда чего-то подобного ждешь. Но нас шесть лет не трогали, видимо, не было на это команды. У нас довольно широкий круг хейтеров, в том числе те, кому не дали провести лекции на нашей площадке и кто сейчас радуется всем этим событиям. Мы чувствуем, что давление на нас растет. На нас написали жалобы в налоговую и в Минюст, нас ожидают внеплановые проверки.  А два дня назад я давала объяснения инспектору по делам несовершеннолетних о том, что у нас все мероприятия проходят для категории 18+.  Жизнь наступила «веселая»",  — сообщила Наталья Ермолина.

Она рассказала, что после ужесточения антикоронавирусных ограничений «Agriculture Club» временно приостановит работу. Ермолина пояснила, что готова полностью закрыть заведение, если давление будет продолжаться.

«Если будут сильно напирать — мне такая борьба не нужна. Я просто закроюсь. А потом на каком-то этапе придумаю что-то новое. Я такой человек. Для меня ничего страшного не произошло», — заявила Наталья Ермолина.

Напомним, силовики нагрянули в «Agriculture club» в пятницу. В момент их прибытия в клубе проходило мероприятие «Умная пятница». Серия лекций в этот день была посвящена секспросвету. 

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2021-06-19 17:04:15
Только закрыть этот рассадник, - сказал кот-гражданин.
Саныч
2021-06-19 18:21:53
кир, какое жк ты совское убожество.
Саныч
2021-06-19 17:59:20
кир, у вас справка на двоих одна, болезные.
Вася
2021-06-19 17:26:59
кир, с каких пор ты стал Гретой?
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
13.06.2021, 16:33
Погибшая на озере в Карелии семья приехала в деревню к родственникам порыбачить
12.06.2021, 13:42
Стали известны подробности трагедии на Онежском озере в Петрозаводске
13.06.2021, 10:26
Очевидец рассказал, что происходило на берегу Онежского озера в Петрозаводске, где утонули трое подростков
12.06.2021, 09:27
Глава Карелии ввел новые ограничения в связи с ростом заболеваемости коронавирусом
13.06.2021, 15:00
Стали известны подробности гибели семьи с двумя маленькими девочками на озере в Карелии
12.06.2021, 10:03
Утонувшие девятиклассники в Онеге в Петрозаводске не дожили до выпускного 9 дней

Аналитика

18.06.2021 16:57
Капитал
Клиники на Чайкиной: Коронавирус не дремлет!
В последнее время поступают тревожные новости о росте заболеваемости коронавирусной инфекцией, в том числе в Карелии.
Сколько смогли 1
18.06.2021 16:55
Владимир Кванин, партия «Новые люди»: «Экологически чистая Карелия — это наша цель»
18.06.2021 12:00
Зюганов: «Главная цель - отобрать голоса у нас» 5
17.06.2021 09:56
У озера 4
15.06.2021 16:13
Вся аналитика

Медиа

Инаугурация Владимира Любарского
14.05.2021 11:32
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»