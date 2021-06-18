«Жизнь наступила „веселая“»: Ермолина заявила об атаке на «Agriculture club» в Петрозаводске

Руководитель арт-пространства «Agriculture Club» Наталья Ермолина рассказала, что созданному ей заведению может угрожать закрытие.

В пятницу, 18 июня, в «Agriculture Club» пришли сотрудники правоохранительных органов. Поводом для их визита стала информация о нарушении коронавирусных ограничений. В зале оказалось 55 человек вместо разрешенных на тот момент 50. Теперь руководителю клуба Наталье Ермолиной предстоит явиться в полицию для составления протокола по ст. 20.6.1 КоАП. (невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения).

Наталья Ермолина рассказала изданию «7×7», что спровоцировать нарушение по заполняемости зала могли подсадные лица. Она утверждает, что организаторы мероприятия контролировали число собравшихся, соблюдая закон.

«Мы, конечно, были в курсе ограничений. Мы продали 44 билета, посчитали лекторов, посчитали работников, и получалось, что превышения в 50 человек не было, — пояснила Наталья Ермолина. — Но у меня есть подозрение, что на самую первую лекцию пришли подсадные. Они не покупали билетов заранее, и сколько их зашло в зал, никто не контролировал. Плюс сами полицейские были в масках и все в гражданском. Поэтому, когда пересчитывали людей в зале — кто из них был сотрудником полиции, а кто просто слушателем — было не разобрать».

Ермолина считает, что визит силовиков является частью атаки на «Agriculture Club». Она поянсила, что на заведение уже пожаловались в налоговую и в Минюст. Клуб ожидают проверки.

"«Agriculture Club» всегда был точкой свободы. И понятно, что в полицейском государстве всегда чего-то подобного ждешь. Но нас шесть лет не трогали, видимо, не было на это команды. У нас довольно широкий круг хейтеров, в том числе те, кому не дали провести лекции на нашей площадке и кто сейчас радуется всем этим событиям. Мы чувствуем, что давление на нас растет. На нас написали жалобы в налоговую и в Минюст, нас ожидают внеплановые проверки. А два дня назад я давала объяснения инспектору по делам несовершеннолетних о том, что у нас все мероприятия проходят для категории 18+. Жизнь наступила «веселая»", — сообщила Наталья Ермолина.

Она рассказала, что после ужесточения антикоронавирусных ограничений «Agriculture Club» временно приостановит работу. Ермолина пояснила, что готова полностью закрыть заведение, если давление будет продолжаться.

«Если будут сильно напирать — мне такая борьба не нужна. Я просто закроюсь. А потом на каком-то этапе придумаю что-то новое. Я такой человек. Для меня ничего страшного не произошло», — заявила Наталья Ермолина.

Напомним, силовики нагрянули в «Agriculture club» в пятницу. В момент их прибытия в клубе проходило мероприятие «Умная пятница». Серия лекций в этот день была посвящена секспросвету.