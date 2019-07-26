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Новости. Экономика
10:44, 26 Июля 2019
фото: sviristel.barenz.group

Жизнь в новостройках: "За полтора года только замок в дверях поменяли"

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Почему жители Петрозаводска выбирают жизнь в новостройках – публикуем реальные истории новоселов.

Почему квартира в новом доме лучше, чем вторичное жилье? Народными экспертами на страницах нашего издания выступают те, кто недавно приобрели квартиры в новых жилых комплексах Петрозаводска. 

Предприниматель Тойво Лиукконен купил квартиру в ЖК "Свиристель", причем выбрал вариант с отделкой.


Предприниматель Тойво Лиукконен. Фото из личного аккаунта в соцсети

"Если спросить меня, доволен ли я приобретением квартиры, то я отвечу: "Да!". В 2016 году мы узнали, что у нас в семье будет пополнение, и сразу остро встал вопрос в приобретении своего маленького уютного дома.

Прикинув варианты, возможности и сроки сдачи жилья мы, в конечном итоге, остановили свой выбор на ЖК Свиристель. Причем решили брать квартиру с отделкой.

Отделка - особый момент, на котором заострю внимание. Выбирали с отделкой по нескольким причинам. Во-первых, в декабре из-за своей работы я не мог ни делать ремонт, ни контролировать процесс. Во-вторых, ремонт - это не столько радость нового, сколько битва на понимание с самым близким человеком. Почему? Вспомните любой поход в строительный магазин…

Она: Мне нравятся эти обои.
Он: Да фигня какая-то.
Она: Сам ты…

В итоге, выбирая 3-4 часа, вы находите самый лучший вариант. УРА!!! Далее в выбор вмешивается лучший продавец отдела: "Вам нужно 7 рулонов, но так сошлись звезды, что в магазине, да и вообще в России их только 5, оставшиеся 2 рулона прибудут через полгода и возможно, что не того оттенка". Черт! Блин! И другие эпитеты… Ты готов сжечь лучшего продавца, себя и все, что попало в поле зрения.

В-третьих, частенько бывает, что даже самые проверенные и рекомендованные строители после получения оплаты забывают о сроках и ремонт длится дольше задуманного.

Поэтому брали квартиру с отделкой, хотя не скрою, переживали до последнего, что же мы получим в итоге. Успокаивали себя лишь тем, что если будет плохо, то переделаем спокойно, постепенно и без истерик.

Итог: 01 декабря 2017 года нам позвонил прораб, чтобы передать ключи.

Шли с волнением.

Зашли и были приятно удивлены: ламинат, обои под покраску белого цвета (с маленьким ребенком очень хороший вариант), ванная комната с туалетом, межкомнатные двери. Зашли и поняли, что зря переживали. В первый же день наняли электрика, который установил люстры, и стали завозить мебель и бытовую технику.

Уже полтора года так и живем в своем маленьком доме, поменяли лишь замок на двери".

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