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15:16, 22 Ноября 2019
фото: © Столица на Онего, компания "Баренц Групп"

ЖК "Иволга": Не нужно никуда ехать – здесь есть все

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Почему жилой комплекс "Иволга" настолько популярен у жителей Петрозаводска, рассказала маркетолог компании "Баренц Групп" Мария Круглова.

Новый жилой комплекс "Иволга" на бульваре Интернационалистов, который строится компанией "Баренц Групп", настолько нравится петрозаводчанам, что квартиры в нем распроданы далеко вперед. В домах первого и второго этапа строительства уже живут люди. Те, кто подключились на третьем этапе, как раз сейчас получают ключи от своего нового жилья и заезжают. В 2020-2021 годы здесь появятся еще два дома, и квартиры в них уже продаются и пользуются большим спросом.

"Главное преимущество "Иволги" – это удобное месторасположение, – рассказал маркетолог компании "Баренц Групп" Мария Круглова. – Центр Древлянки, и все близко – школы, детские сады, магазины, аптеки, стоматология, даже бассейн и тренажерный зал находятся в шаговой доступности. Не нужно никуда ехать – здесь есть все".

О том, как оборудованы новые дома, какие коммунальные платежи приходят новоселам и других преимуществах жилого комплекса "Иволга", читайте в материале "Столицы на Онего".

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