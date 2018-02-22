Фужер 2 шт. 170 мл.
200
139
Набор кастрюль
2700
1599
Дрель аккумуляторная
1500
999
Набор инструмента
2990
2390
Ваза для цветов
260
119
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Экономика
12:39, 22 Февраля 2018

ЖК "Свой берег" приглашает всех в ТРК "ЛОТОС PLAZA" на выставку-презентацию квартир

По теме

Жители России набрали аномальное количество кредитов
22.02.18 18:00
"Сампо.ру": интернет за 120 рублей
22.02.18 13:12
Сеть магазинов "Семейный капитал. Карелия" - банкрот, выявлены подозрительные сделки
22.02.18 12:34
Все новости
Загрузка...

Гостей также ждут угощения и другие приятные сюрпризы от организаторов.

24-25 февраля, 3-4 марта и 10-11 марта с 12 до 17 часов застройщик жилого комплекса предлагает встретиться в центральном атриуме на 1 этаже торгово-развлекательного центра и выбрать квартиру своей мечты на берегу Онего в центре Петрозаводска с дополнительной скидкой.

При бронировании квартиры прямо на выставке вы сможете приобрести ее по более выгодной цене! Не пропустите!

Жилой комплекс "Свой берег" - это строящийся многоквартирный дом на ул. Федосовой. Он расположен в живописном месте, на берегу озера, в центре Петрозаводска. Ввод в эксплуатацию начнется уже в июле 2018 года.

Проектная декларация на сайте www.tonus10.ru.

Тел. 59-59-88. Офис продаж: пер. Озерный, д. 2 (ЖК "Аквамарин", вход со стороны озера).

Не оферта.

На правах рекламы

По теме

Жители России набрали аномальное количество кредитов
22.02.18 18:00
"Сампо.ру": интернет за 120 рублей
22.02.18 13:12
Сеть магазинов "Семейный капитал. Карелия" - банкрот, выявлены подозрительные сделки
22.02.18 12:34
Все новости

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
22.02.2018, 10:47
Вместо обещанного нового гипермаркета "Лента" в Петрозаводске появится супермаркет другой сети
19.02.2018, 14:54
В Карелию идут морозы
16.02.2018, 09:52
"Пилоты ругались, пока лайнер не врезался в землю"
22.02.2018, 09:03
Оранжевый уровень опасности объявлен в Карелии из-за морозов
17.02.2018, 12:17
Ford Fusion рухнул с моста в Петрозаводске
15.02.2018, 08:53
"Лайф" рассказал из-за чего убили женщину в общежитии на Ключевой

Аналитика

20.02.2018 15:04
Обществоведение
"Ниже пояса не бить и не лизать" 6
Основатель и редактор "Новой газеты", известный российский журналист Дмитрий Муратов пообщался с карельскими коллегами и поделился своими взглядами на политику, современную журналистику и общество.
Своя изюминка 8
20.02.2018 14:33
"У нас курицы несут яйца, мы этими яйцами кормим хорька и ежика" 2
16.02.2018 16:29
Кто стоит за карельскими телеграм-каналами? 3
12.02.2018 14:47
Кто самый богатый кандидат? 3
12.02.2018 12:00
Вся аналитика

Медиа

СТОП-КАДР с ЕФИМОМ ОВЧИННИКОВЫМ
Сегодня 16:26
все фото и видео

Опрос

За кого бы вы проголосовали, если бы выборы президента РФ прошли в ближайшее воскресенье?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»