ЖК "Свой берег" приглашает всех в ТРК "ЛОТОС PLAZA" на выставку-презентацию квартир

Гостей также ждут угощения и другие приятные сюрпризы от организаторов.

24-25 февраля, 3-4 марта и 10-11 марта с 12 до 17 часов застройщик жилого комплекса предлагает встретиться в центральном атриуме на 1 этаже торгово-развлекательного центра и выбрать квартиру своей мечты на берегу Онего в центре Петрозаводска с дополнительной скидкой.

При бронировании квартиры прямо на выставке вы сможете приобрести ее по более выгодной цене! Не пропустите!

Жилой комплекс "Свой берег" - это строящийся многоквартирный дом на ул. Федосовой. Он расположен в живописном месте, на берегу озера, в центре Петрозаводска. Ввод в эксплуатацию начнется уже в июле 2018 года.

Проектная декларация на сайте www.tonus10.ru.

Тел. 59-59-88. Офис продаж: пер. Озерный, д. 2 (ЖК "Аквамарин", вход со стороны озера).

Не оферта.

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