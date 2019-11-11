Подписаться
Новости. Общество
15:22, 11 Ноября 2019
фото: © Валерий Поташов / Столица на Онего

Журналист "Столицы на Онего" встретился с Иваном Голуновым в Норвегии

Загрузка...

Журналист-расследователь Иван Голунов, арест которого вызвал минувшим летом мощную протестную кампанию по всей России, признался в Тромсе, что уезжать из страны не собирается.

В норвежском городе Тромсе прошла традиционная журналистская конференция Swarte Natta ("Черная ночь"). В числе ее специальных гостей - именитые журналисты из многих стран мира, как правило занимающиеся расследованиями или прославившиеся своими громкими публикациями. В этом году в Тромсе приехали основатель медиа "Проект" Роман Баданин и журналист-расследователь Иван Голунов, арест которого по ложному обвинению в попытке сбыта наркотиков вызвал минувшим летом мощную протестную кампанию по всей стране.

По признанию Ивана Голунова, он ничуть не жалеет о той неприятной истории, которая с ним произошла. Однако журналист "Столицы на Онего" не мог не спросить у Ивана, не жалеет ли он о том, что, выйдя на свободу, отказался от участия в несанкционированной акции в его поддержку, которая была запланирована в Москве на 12 июня. Это было сразу истолковано многими, как фактический призыв Голунова к неучастию к незаконной акции, что привело к расколу протеста.

"Я не призывал не ходить на митинг, - подчеркнул Иван Голунов. - Есть момент чисто юридический: я не могу позвать людей на несанкционированное мероприятие и подвергнуть их опасности. Каждый человек принимает собственное решение, идти ему на митинг или нет. У меня было какое-то собственное желание пойти на митинг после моего освобождения, но я понял, что мое появление - это был несогласованный митинг, люди говорили, что мы просто гуляем по городу, - и если бы я там появился, люди бы стали концентрироваться вокруг меня. Это было бы сигналом к началу задержаний. Это было бы, собственно, не совсем безопасно для людей, которые туда пришли. Я бы их подвергал опасности. Во-вторых, это не совсем понятно, что это значит для моей безопасности, когда вокруг меня есть толпа. То есть если кто-то неожиданно достает нож, что происходит дальше, мы не знаем".

Подробнее о журналистской конференции, где независимой журналистике в России указали путь, читайте здесь.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
07.11.2019, 12:54
Тепло надолго вернется в Карелию
07.11.2019, 09:26
Память с грамматическими ошибками
08.11.2019, 10:40
Полиция Петрозаводска разыскивает мужчину в желтой куртке, подозреваемого в серии краж (ВИДЕО)
10.11.2019, 11:23
Фельдшер в поселке Карелии получила полмиллиона рублей подъемных и уволилась
07.11.2019, 09:48
Грамматические ошибки на мемориалах в Петрозаводске режут глаз
06.11.2019, 07:15
Путин присвоил звание генерал-майора сыну депутата Заксобрания Карелии

Аналитика

Сегодня 14:35
Обществоведение
"Чтобы общество знало, где болит"
Независимой журналистике в России указали путь в самиздат.
Сбербанк объявил самый выгодный день в году
Сегодня 12:39
Мирошник: "Лыжная трасса "Фонтаны" станет доступной и летом" 8
08.11.2019 10:33
Этот праздник не задушишь, не убьешь 4
07.11.2019 17:14
"Мы передвигаем город" 14
07.11.2019 15:54
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 09:00
Без политики
"Костная клиника": лазерная победа над варикозом!
Расширенные узловатые вены, боль и тяжесть в ногах… Проблема варикозной болезни знакома практически каждому – по данным Всемирной организации здравоохранения варикозу подвержены каждая вторая женщина и каждый четвертый мужчина в мире.
"Я рыдал каждый раз, вспоминая эту трагедию"
Сегодня 01:42
Как выбрать планировку квартиры
06.11.2019 14:44
Пять вопросов, которые помогут выбрать квартиру в Петрозаводске
05.11.2019 15:03
архив чтиво

Медиа

"Событие дня" на ТНТ-ОНЕГО
08.11.2019 16:30
все фото и видео

Опрос

Нужно ли строить храм на набережной Петрозаводска?


© 2003—2019 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»