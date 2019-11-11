Журналист "Столицы на Онего" встретился с Иваном Голуновым в Норвегии

Журналист-расследователь Иван Голунов, арест которого вызвал минувшим летом мощную протестную кампанию по всей России, признался в Тромсе, что уезжать из страны не собирается.

В норвежском городе Тромсе прошла традиционная журналистская конференция Swarte Natta ("Черная ночь"). В числе ее специальных гостей - именитые журналисты из многих стран мира, как правило занимающиеся расследованиями или прославившиеся своими громкими публикациями. В этом году в Тромсе приехали основатель медиа "Проект" Роман Баданин и журналист-расследователь Иван Голунов, арест которого по ложному обвинению в попытке сбыта наркотиков вызвал минувшим летом мощную протестную кампанию по всей стране.

По признанию Ивана Голунова, он ничуть не жалеет о той неприятной истории, которая с ним произошла. Однако журналист "Столицы на Онего" не мог не спросить у Ивана, не жалеет ли он о том, что, выйдя на свободу, отказался от участия в несанкционированной акции в его поддержку, которая была запланирована в Москве на 12 июня. Это было сразу истолковано многими, как фактический призыв Голунова к неучастию к незаконной акции, что привело к расколу протеста.

"Я не призывал не ходить на митинг, - подчеркнул Иван Голунов. - Есть момент чисто юридический: я не могу позвать людей на несанкционированное мероприятие и подвергнуть их опасности. Каждый человек принимает собственное решение, идти ему на митинг или нет. У меня было какое-то собственное желание пойти на митинг после моего освобождения, но я понял, что мое появление - это был несогласованный митинг, люди говорили, что мы просто гуляем по городу, - и если бы я там появился, люди бы стали концентрироваться вокруг меня. Это было бы сигналом к началу задержаний. Это было бы, собственно, не совсем безопасно для людей, которые туда пришли. Я бы их подвергал опасности. Во-вторых, это не совсем понятно, что это значит для моей безопасности, когда вокруг меня есть толпа. То есть если кто-то неожиданно достает нож, что происходит дальше, мы не знаем".

Подробнее о журналистской конференции, где независимой журналистике в России указали путь, читайте здесь.