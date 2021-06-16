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Журналисты признали Охлопкова самым открытым чиновником Карелии

Новости. Общество
13:11, 17 Июня 2021
фото: ИА «Республика» / Леонид Николаев

Союз журналистов Карелии признал министра здравоохранения республики Михаила Охлопкова самым открытым чиновником.

Глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков был объявлен самым открытым чиновником во время подведения итогов конкурса Союза журналистов республики. Такую оценку министр получил в связи с его готовностью идти на контакт с прессой и оперативно отвечать на вопросы СМИ.

Сегодня глава Карелии Артур Парфенчиков заявил, что Михаил Охлопков заслуженно получил звание, данное ему репортерами.

«Михаил Егорович, действительно, всегда открыт к общению, готов ответить на любые вопросы и практически в любое время. Особенно важно это в условиях пандемии. Поздравляю Михаила Егоровича с такой высокой оценкой карельских журналистов. А всем коллегам рекомендую следовать его примеру», — сообщил Парфенчиков.

Также Союз журналистов Карелии признал руководителя управления Роспотребнадзора Людмилу Котович самым закрытым чиновником.

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Комментарии

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Урбанист
2021-06-17 13:19:00
Какие- то там газетчики признали.. вы всего лишь газетчики и не более того.
Гость
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