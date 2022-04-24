Зима вернется в Карелию к 1 мая

Синоптики карельского Гидрометцентра предупредили о возвращении морозов и снега в конце апреля.

По информации карельского Гидрометцентра, с 25 апреля по 1 мая над территорией Карелии активизируется циклоническая деятельность. Облачные вихри, перемещаясь с юга на север через наш регион, принесут пасмурную с осадками в виде дождя, с середины недели мокрого снега погоду.

"Температурный фон будет находиться в пределах нормы, а к концу недели даже на 1-2℃ ниже средних значений: в ночные часы температура воздуха составит +2, -3℃, днем +3, +8℃, 28-30 апреля ночью -2, -8℃, днем не выше +1,+5℃", - сказали синоптики карельского Гидрометцентра.