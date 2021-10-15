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Злодей попытался изнасиловать женщину прямо на площади Гагарина в Петрозаводске (ВИДЕО)

Новости. Криминал
08:05, 15 Октября 2021
фото: © Николай Смирнов / «Столица на Онего»

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В самом центре столицы Карелии пьяный мужчина решил надругаться над дамой, но на крик жертвы прибыли полицейские.

Следком возбудил уголовное дело в отношении 40-летнего жителя Петрозаводска за покушение на изнасилование, соединенное с угрозой убийством или причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшей. Об этом информирует сайт ведомства.

Следствием установлено, что ночью 14 октября напротив жилого дома по площади Гагарина в Петрозаводске пьяный мужчина совершил попытку изнасилования женщины. Подозреваемый угрожал ей применением насилия и убийством. Он повалил жертву на землю. 

Преступление не было доведено до конца, поскольку на крики девушки прибыли сотрудники полиции. Подозреваемый был задержан. Решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.

Следователи заняты установлением обстоятельств преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

Момент происшествия зафиксировали камеры наружного наблюдения компании «Ситилинк». Ролик размещен на youtube-канале Информагентства «Республика». 

На видео заметно, как мужчина и женщина вместе направляются на площадь, где раньше был установлен петрозаводский «Биг Бен». Через некоторой время мужчина уводит даму в кусты напротив здания вокзала и сваливает ее на землю. Затем к месту происшествия со стороны вокзала прибегают несколько человек. Злоумышленник был задержан.

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Комментарии

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Off
2021-10-15 09:27:47
Истинный патриот , достойный педросс . На виду , в центре . Он знал , что его , как и учителок , фальсифицирующих выборы в ТИКах , все равно отмажут . )))
комба
2021-10-15 09:10:12
Большевики знали как надо обращаться с полудикими племенами, а либерасты - нет.
asusls
2021-10-15 09:07:48
А дамочка по какой причине сама направилась к кустам с мужчиной?
нетюлень
2021-10-15 09:03:21
На днях из Сегежи - и сразу обратно.
Generalus87
2021-10-15 08:42:25
Вроде как они знакомы друг с другом
Бабенка
2021-10-15 08:32:15
Очередной адепт секты свидетелей ночного фотографа
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