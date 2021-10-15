Злодей попытался изнасиловать женщину прямо на площади Гагарина в Петрозаводске (ВИДЕО)

В самом центре столицы Карелии пьяный мужчина решил надругаться над дамой, но на крик жертвы прибыли полицейские.

Следком возбудил уголовное дело в отношении 40-летнего жителя Петрозаводска за покушение на изнасилование, соединенное с угрозой убийством или причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшей. Об этом информирует сайт ведомства.

Следствием установлено, что ночью 14 октября напротив жилого дома по площади Гагарина в Петрозаводске пьяный мужчина совершил попытку изнасилования женщины. Подозреваемый угрожал ей применением насилия и убийством. Он повалил жертву на землю.

Преступление не было доведено до конца, поскольку на крики девушки прибыли сотрудники полиции. Подозреваемый был задержан. Решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.

Следователи заняты установлением обстоятельств преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

Момент происшествия зафиксировали камеры наружного наблюдения компании «Ситилинк». Ролик размещен на youtube-канале Информагентства «Республика».

На видео заметно, как мужчина и женщина вместе направляются на площадь, где раньше был установлен петрозаводский «Биг Бен». Через некоторой время мужчина уводит даму в кусты напротив здания вокзала и сваливает ее на землю. Затем к месту происшествия со стороны вокзала прибегают несколько человек. Злоумышленник был задержан.