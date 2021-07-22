Злостный нарушитель ПДД в районе Карелии чуть не лишился прав

В Пряжинском районе местный житель выплатил 93 тысячи рублей, чтобы остаться с водительскими правами, сообщили в УФССП Карелии.

На исполнении в отделении судебных приставов по Пряжинскому району в отношении должника находилось 19 производств на общую сумму задолженности в размере 93 тысяч рублей, пятую часть из них составляла задолженность по административным штрафам.

Мужчина долг не оплачивал. Вел себя агрессивно, отказывался получать постановления о возбуждении в отношении него исполнительных производств. Тогда судебный пристав в отношении должника вынес постановление о временном ограничении на пользование водительскими правами, однако должник проигнорировал эту принудительную меру и продолжал ездить за рулем.

Сотрудники ГИБДД его задержали и привлекли к административной ответственности, которая предусматривает наказание в виде обязательных работ на срок до 50 часов или лишение водительских прав на срок до одного года.

После принятых мер должник погасил задолженность в полном объеме.