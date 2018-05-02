Злоумышленники пытались обчистить гипермаркеты Петрозаводска в праздники

В праздничные дни в сетевых магазинах карельской столицы жители Петрозаводска не желали платить за товары.

Сотрудники вневедомственной охраны пресекли несколько попыток хищения товаров из торговых заведений за одни сутки, сообщает Росгвардия.

29 апреля сотрудники вневедомственной охраны трижды выезжали в сетевые гипермаркеты Петрозаводска, в которых сработала сигнализация.

Около половины седьмого утра в торговой точке на улице Ленинградской 29-летний мужчина в торговом зале разбил чайник стоимостью около 2300 рублей и отказался за него платить.

Затем около 18 часов молодой человек попытался пройти через кассу, не оплатив упаковку чипсов.

Поздним вечером этого же дня, около половины двенадцатого, наряд вневедомственной охраны задержал в гипермаркете, расположенном на Комсомольском проспекте, двух граждан, которые с товарами под куртками прошли мимо кассового аппарата, не заплатив за них. Предметами хищения злоумышленников стали водка, коньяк, колбаса, вермишель, кетчуп и туалетная вода, сообщают в Росгвардии.