Злоумышленники украли крышки с колодцев на Зареке

В Петрозаводске за праздничные выходные зафиксировано 4 факта кражи люков колодцев, сообщила председатель комитета ЖКХ Юлия Мизинкова.

На своей странице в соцсети замглавы Петрозаводска, председатель комитета ЖКХ Юлия Мизинкова сообщила, что за выходные в Петрозаводске произошло 4 факта кражи люков с колодцев.

"Сегодня, 10 марта, пострадала тепловая камера на Чернышевского, 2, - написала Мизинкова, - сотрудники ПКС-Тепловые сети выехали на устранение ситуации, представляющей сейчас угрозу жизни и здоровью людей. Безответственность наших сограждан, совершающих такие поступки, возмущает. К сожалению, привлечение данных лиц к ответственности затруднено необходимостью быть задержанным на месте совершения правонарушения. Но, так как люк представляет собой ценность только для пунктов приема металлолома, то выявить правонарушителей можно в момент его сдачи".

По словам Юлии Мизинковой, пункты приема не разглашают такую информацию, поэтому, если случайно вы стали свидетелем данного факта, председатель комитета ЖКХ просит сообщать об этом ей или в дежурную часть УМВД по городу Петрозаводску по тел. 02.