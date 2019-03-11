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Новости. Происшествия
09:48, 11 Марта 2019
фото: vk.com/wall3304562_838

Злоумышленники украли крышки с колодцев на Зареке

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В Петрозаводске за праздничные выходные зафиксировано 4 факта кражи люков колодцев, сообщила председатель комитета ЖКХ Юлия Мизинкова.

На своей странице в соцсети замглавы Петрозаводска, председатель комитета ЖКХ Юлия Мизинкова сообщила, что за выходные в Петрозаводске произошло 4 факта кражи люков с колодцев.

"Сегодня, 10 марта, пострадала тепловая камера на Чернышевского, 2, - написала Мизинкова, - сотрудники ПКС-Тепловые сети выехали на устранение ситуации, представляющей сейчас угрозу жизни и здоровью людей. Безответственность наших сограждан, совершающих такие поступки, возмущает. К сожалению, привлечение данных лиц к ответственности затруднено необходимостью быть задержанным на месте совершения правонарушения. Но, так как люк представляет собой ценность только для пунктов приема металлолома, то выявить правонарушителей можно в момент его сдачи".

По словам Юлии Мизинковой, пункты приема не разглашают такую информацию, поэтому, если случайно вы стали свидетелем данного факта, председатель комитета ЖКХ просит сообщать об этом ей или в дежурную часть УМВД по городу Петрозаводску по тел. 02.

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Комментарии

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кир
2019-03-11 12:30:34
Вторая ходка должна быть последней, либеральные наши.
Беня
2019-03-11 10:52:19
Или прием ворованных люков не является приобретением имущества группой лиц, заведомо добытого преступным путем ( кажется УК РФ Статья 175 ч 3)?
Статья есть, скупщики есть, а информации нет?
Изя
2019-03-11 09:59:01
Камеры видионаблюдения в мэрии уже никто не смотрят и, а полицейские сляпают отказной по малозначительности ущерба материал и искать не будут .
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