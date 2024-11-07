Любитель бесплатного сыра и масла пойдет под суд

Петрозаводские полицейские раскрыли несколько хищений из сетевых магазинов.

В дежурную часть полиции Петрозаводска поступило несколько заявлений о том, что в трех продуктовых магазинах в микрорайонах Кукковка и Ключевая, неизвестный мужчина похитил продукты питания с прилавков.

Полицейские установили, что к двум кражам и к одному мелкому хищению причастен 19-летний местный житель. Ранее молодой человек привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления. По всем фактам юноша дал признательные показания.

Почерк подозреваемого был уже известен как сотрудникам уголовного розыска, так и участковым уполномоченным полиции. Петрозаводчанин прятал под куртку молочную продукцию небольшого размера и выходил из магазина, не оплатив товары. Излюбленными предметами хищения неизменно были масло и сыр.

Ущерб оценивается в несколько тысяч рублей. В настоящее время в отношении подозреваемого возбуждены два уголовных дела по статье кража.