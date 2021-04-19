Как спастись от змей на дачном участке, рассказали специалисты

Специалисты рассказали, как предотвратить появление опасных змей на дачном участке и что делать при встрече с ней и в случае укуса.

Научный сотрудник Института биоорганической химии Российской академии наук, герпетолог и змеелов Владислав Старков рассказал в беседе с корреспондентом ТАСС Кариной Салтыковой, как предотвратить появление змей на своем участке и что делать, если встречи с ядовитыми гадами на даче стали регулярными.

Змеи, по его герпетолога, просыпаются после зимней спячки, когда воздух прогревается до +5…+6 градусов. При этом в зависимости от погоды это может происходить в разное время весны.

Пик активности змей приходится на конец апреля-май и заканчивается в июне, и в это время они представляют наибольшую опасность, но перемещаться гадюки могут вплоть до зимовки, на которую уходят в конце сентября-октябре.

Обычно змеи живут недалеко от того места, где зимуют. Особенно их привлекают осушенные торфяники, земли у канав, карьеры, места рядом с водоемами и зарослями кустарников. На дачных участках гадюк привлекают груды строительного мусора: куски шифера, рубероида, досок, сваленные бревна, компостные кучи, укрывной материал для садовых растений. Также змеи любят укрываться в зарослях растений, поэтому участок важно держать в порядке.

«Огородники часто бросают мусорные мешки и мешки от удобрений, из такой плетеной ткани и полиэтилена. В них создается полутень и парниковый эффект, долго остается роса, конденсат — идеальные условия для змей. И я в любую погоду приходил, брал палку, раскидывал эти кучи и из них забирал гадюк», — рассказал Владислав Старков.

Впрочем, даже если на участке нет подходящих для гадюк условий, они могут появляться там во время миграций.

Эффективно со змеями борются ежи, поэтому, если на участке попадаются гадюки, целесообразно приманить на него с помощью угощения этих зверьков. Кроме того, змей могут отпугнуть сильные вибрации, но это не дает стопроцентной гарантии. А вот эффективность отпугивателей и порошков от змей эксперт называет сомнительной.

«Если вы увидели змею, не делайте резких движений, сразу отходите на безопасное расстояние, не поворачиваясь к змее спиной. Не бегите — в панике вы можете не заметить другую змею и наступить на нее. Если к вам в дом или в сарай заползла змея, не пытайтесь достать ее самостоятельно, выведите из помещения домочадцев, в первую очередь детей и животных, заприте его и вызывайте спасателей МЧС — они поймают змею и отвезут ее подальше от вашего участка», — объяснил эксперт.

«Обычно гадюка избегает человека и атакует, только если чувствует опасность. Если гадюка укусила, нужно постараться не паниковать и успокоиться», — рекомендует Петр Давыдов, заместитель главного врача по медицинской части Станции скорой и неотложной медицинской помощи имени А. С. Пучкова.

Летальные случаи после укуса гадюки крайне редки и вызваны, как правило, аллергической реакцией. В зоне риска находятся дети.

«Если змея напала, нужно сразу принять любое антигистаминное лекарство в обычной дозировке и пить как можно больше воды, чтобы облегчить аллергическую реакцию. Если укус пришелся в руку или ногу, нужно обработать ранку антисептиком, наложить на нее чистую повязку, зафиксировать конечность. Можно наложить шину, чтобы замедлить лимфодренаж в месте укуса и распространение яда, а затем срочно ехать к врачу: там пациенту введут антидот. Человек ощущает в месте укуса змеи жгучую боль, отечность, кожа приобретает красно-синий оттенок. Может возникнуть тошнота, рвота, головокружение», — предупредил врач.

Нельзя обрабатывать ранку каленым железом и перетягивать конечность жгутом. Категорически нельзя употреблять при укусе гадюки алкоголь.

Также не имеет смысла отсасывать из ранки яд, если только не сделать это в первые секунды после укуса.

Если змея укусила кошку или собаку, их надо незамедлительно доставить к ветеринару, чтобы им была введена противогадючная сыворотка.